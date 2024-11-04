Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортинг - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Потенциально многоголевой поединок
Фото: Getty Images
В 4-м туре Лиги чемпионов сыграют португальский "Спортинг" и английский "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола попытается исправиться за последние 2 поражения подряд.
Игра состоится во вторник, 5-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.
Трансляція матчу Спортінг - Манчестер СітіСмотреть трансляцию
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
- Моуринью: Злюсь на людей из Фенербахче, которые привели меня сюда. Они рассказали мне половину правды
- Сенсация в МЛС. Украинец не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, дерби Лондона и много УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 ноября
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн