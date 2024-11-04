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Спортинг - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Потенциально многоголевой поединок

Спортинг - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images

Новина українською

В 4-м туре Лиги чемпионов сыграют португальский "Спортинг" и английский "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола попытается исправиться за последние 2 поражения подряд.

Игра состоится во вторник, 5-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

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Трансляція матчу Спортінг - Манчестер Сіті
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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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