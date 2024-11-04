Арне Слот о матче с Байером: Это большая игра, которую с нетерпением ждут люди

Тренер "Ливерпуля" рассказал об ожиданиях матча с "Байером" на "Энфилде".

По его словам, немецкий клуб так же хорош, как и в прошлом сезоне, но им не везёт с результатами.

Это большая европейская игра, которая почти всегда так и происходит, когда вы играете в Лиге чемпионов. В основном из-за того, что Хави Алонсо сделал для этого клуба, особенно в Европе. В прошлом сезоне они были невероятны как на внутренней арене, так и в Европе.

Я думаю, что в этом сезоне они так же хороши, но им немного не везёт с результатами. Это большая игра, которой с нетерпением ждут люди, любящие футбол, - сказал Слот.