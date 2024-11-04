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Арне Слот о матче с Байером: Это большая игра, которую с нетерпением ждут люди
Нидерландский тренер оценил соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" рассказал об ожиданиях матча с "Байером" на "Энфилде".
По его словам, немецкий клуб так же хорош, как и в прошлом сезоне, но им не везёт с результатами.
Это большая европейская игра, которая почти всегда так и происходит, когда вы играете в Лиге чемпионов. В основном из-за того, что Хави Алонсо сделал для этого клуба, особенно в Европе. В прошлом сезоне они были невероятны как на внутренней арене, так и в Европе.
Я думаю, что в этом сезоне они так же хороши, но им немного не везёт с результатами. Это большая игра, которой с нетерпением ждут люди, любящие футбол, - сказал Слот.
"Ливерпуль" сыграет домашний матч с "Байером" в Лиге Чемпионов 5 ноября в 22:00.
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