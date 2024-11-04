Донецкий "Шахтёр" представил заявку на матч Лиги Чемпионов против швейцарского "Янг Бойза".

Украинский клуб взял в Германию 27 футболистов.

В данный момент "Шахтёр" в Лиге Чемпионов набрал один балл и занимает 30-е место. "Янг Бойз" за 3 игры турнира не набрал очков и проиграл матчи с общим счётом 0:9.

Украинский "Шахтёр" примет швейцарский "Янг Бойз" 6 ноября. Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.