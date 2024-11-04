Лига Чемпионов
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Шахтёр представил заявку на матч Лиги Чемпионов
Матч состоится 6 ноября
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Донецкий "Шахтёр" представил заявку на матч Лиги Чемпионов против швейцарского "Янг Бойза".
Украинский клуб взял в Германию 27 футболистов.
В данный момент "Шахтёр" в Лиге Чемпионов набрал один балл и занимает 30-е место. "Янг Бойз" за 3 игры турнира не набрал очков и проиграл матчи с общим счётом 0:9.
Украинский "Шахтёр" примет швейцарский "Янг Бойз" 6 ноября. Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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