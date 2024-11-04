  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтёр представил заявку на матч Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтёр представил заявку на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч состоится 6 ноября

Шахтёр представил заявку на матч Лиги Чемпионов

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Донецкий "Шахтёр" представил заявку на матч Лиги Чемпионов против швейцарского "Янг Бойза".

Украинский клуб взял в Германию 27 футболистов.

Шахтёр представил заявку на матч Лиги Чемпионов - изображение 1

В данный момент "Шахтёр" в Лиге Чемпионов набрал один балл и занимает 30-е место. "Янг Бойз" за 3 игры турнира не набрал очков и проиграл матчи с общим счётом 0:9.

Украинский "Шахтёр" примет швейцарский "Янг Бойз" 6 ноября. Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина
yellow-arrow
Арне Слот о матче с Байером: Это большая игра, которую с нетерпением ждут люди
yellow-arrow
Сыграют ли Лунин и Цыганков? Реал и Жирона огласили заявки на ближайшие матчи ЛЧ
Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости