В Испании просят не освистывать Морату в матче Лиги Чемпионов.

Журналист AS Томас Ронсеро, попросил болельщиков, которые придут на "Сантьяго Бернабео" не освистывать футболиста сборной Испании.

Обидно будет увидеть Морату дома. Отсюда я от всего сердца прошу не свистеть болельщикам, как в предыдущих случаях. Мората помог нам выиграть десятую и двенадцатую Лигу Чемпионов. И он великий капитан чемпионской Испании. Аплодисменты Альваро, - сказал Ронсеро.

Альваро Мората – бывший игрок мадридского "Реала". За "королевский клуб" он сыграл 95 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 11 ассистов.

Сейчас Мората играет за итальянский "Милан".

Встреча "Реал – Милан" состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.