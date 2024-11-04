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В Испании просят не освистывать Морату в матче Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Просят вспомнить матчи за Реал

В Испании просят не освистывать Морату в матче Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Испании просят не освистывать Морату в матче Лиги Чемпионов.

Журналист AS Томас Ронсеро, попросил болельщиков, которые придут на "Сантьяго Бернабео" не освистывать футболиста сборной Испании.

Обидно будет увидеть Морату дома. Отсюда я от всего сердца прошу не свистеть болельщикам, как в предыдущих случаях. Мората помог нам выиграть десятую и двенадцатую Лигу Чемпионов. И он великий капитан чемпионской Испании. Аплодисменты Альваро, - сказал Ронсеро.

Альваро Мората – бывший игрок мадридского "Реала". За "королевский клуб" он сыграл 95 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 11 ассистов.

Сейчас Мората играет за итальянский "Милан".

Встреча "Реал – Милан" состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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