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В Испании просят не освистывать Морату в матче Лиги Чемпионов
Просят вспомнить матчи за Реал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Испании просят не освистывать Морату в матче Лиги Чемпионов.
Журналист AS Томас Ронсеро, попросил болельщиков, которые придут на "Сантьяго Бернабео" не освистывать футболиста сборной Испании.
Обидно будет увидеть Морату дома. Отсюда я от всего сердца прошу не свистеть болельщикам, как в предыдущих случаях. Мората помог нам выиграть десятую и двенадцатую Лигу Чемпионов. И он великий капитан чемпионской Испании. Аплодисменты Альваро, - сказал Ронсеро.
Альваро Мората – бывший игрок мадридского "Реала". За "королевский клуб" он сыграл 95 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 11 ассистов.
Сейчас Мората играет за итальянский "Милан".
Встреча "Реал – Милан" состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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