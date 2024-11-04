  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Официальный вещатель сообщил, кто будет комментировать матч Шахтера с Янг Бойз в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официальный вещатель сообщил, кто будет комментировать матч Шахтера с Янг Бойз в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Матч состоится 6 ноября в 19:45

Официальный вещатель сообщил, кто будет комментировать матч Шахтера с Янг Бойз в Лиге чемпионов

фото из свободных источников

Новина українською

Официальный вещатель сообщил, кто будет комментировать матч "Шахтера" с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

По словам Megogo, комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Владислав Шалота. Также вещатель организует студию до и после матча, а также во время перерыва.

Матч "Шахтер - Янг Бойз" прокомментируют Владислав Шалота и Сергей Лукьяненко. В 18:55 начнется аналитическая студия MEGOGO, она продолжится в перерыве и после финального свистка. Ведущими будут Александра Кучеренко и Вадим Шевякин, а их гостями - бывшие игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Александр Головко, - сообщил вещатель.

Матч "Шахтер - Янг Бойз" состоится 6 ноября в 19:45. Транслироваться матч будет на Megogo Футбол Первый и в подразделе "Футбол" раздела "Спорт".

По теме
yellow-arrow
Спортинг - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
В Испании просят не освистывать Морату в матче Лиги Чемпионов
yellow-arrow
На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина
Лига чемпионов Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости