Официальный вещатель сообщил, кто будет комментировать матч "Шахтера" с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

По словам Megogo, комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Владислав Шалота. Также вещатель организует студию до и после матча, а также во время перерыва.

Матч "Шахтер - Янг Бойз" прокомментируют Владислав Шалота и Сергей Лукьяненко. В 18:55 начнется аналитическая студия MEGOGO, она продолжится в перерыве и после финального свистка. Ведущими будут Александра Кучеренко и Вадим Шевякин, а их гостями - бывшие игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Александр Головко, - сообщил вещатель.

Матч "Шахтер - Янг Бойз" состоится 6 ноября в 19:45. Транслироваться матч будет на Megogo Футбол Первый и в подразделе "Футбол" раздела "Спорт".