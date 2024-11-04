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Хаби Алонсо рассказал про ощущения от возвращения на Энфилд

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Испанский тренер не смог сдержать комплиментов

Хаби Алонсо рассказал про ощущения от возвращения на Энфилд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо рассказал про ощущения от возвращения на "Энфилд".

Испанский специалист оценил развитие "Ливерпуля" и поделился ожиданиями от матча.

Здорово вернуться сюда спустя несколько лет. Это всегда особенное чувство. Ты замечаешь, как развивается клуб; новая трибуна выглядит потрясающе. Завтра важная игра против "Ливерпуля", лучше и быть не может.

Ливерпуль" — одна из лучших команд Европы на данный момент, с отличным составом и отличным тренером. Мы с нетерпением ждём этого матча — посмотрим, что произойдёт, - сказал Алонсо.

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Хаби Алонсо играл за "Ливерпуль" с сезона 2004/05 по сезон 2009/10. Всего полузащитник за английскую команду сыграл 210 матчей, в которых отметился 18 голами и 19 ассистами.

В сезоне 2009/10 полузащитник перешёл в мадридский "Реал" за 34,5 млн евро.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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