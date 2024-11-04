Что случилось? Ультрас Баварии призывают болельщиков бойкотировать выездной матч с Шахтером

Фанатская группа " Баварии " Südkurve München на своем сайте призывает бойкотировать выездной матч своей команды в рамках 6-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера" из-за стоимости билетов на игру.

В заявлении отмечается, что стоимость самого дешевого пропуска на матч для фанатов "Баварии" на сидячие места составляет 105 евро, на стоячие места – 52 евро.

В то же время, минимальная цена для фанатов "Аталанты" была 28 евро на сидячие и 23 евро на места стоя, на игру с "Янг Бойз" – 31 и 26 евро соответственно.

Болельщики призывают своих коллег отказаться от запроса на возможность приобрести билеты на эту игру. Конечным сроком для этого назывался понедельник, 4 ноября, 12:00.

"Значительная часть активной южной трибуны не сможет посетить выездной матч против "Шахтера" из-за ценовой ситуации.

Динамическая система ценообразования в сочетании с высокой базовой ценой билетов на этот матч создает непропорциональный рост цены по сравнению с другими домашними матчами "Шахтера" в еврокубках.

Болельщики "Баварии", не дайте себя обмануть и бойкотируйте выездной матч "Шахтера".

За честные цены – против наценок на топовые матчи", - говорится в заявлении.

Также, по данным Bild, на этот призыв откликнулось около 36 тысяч фанатов, отменивших свой запрос на покупку билетов. Изначальное количество запросов составляло 55 тысяч, но по состоянию на 4 ноября их осталось 19 тысяч.

Напомним, что из-за войны "Шахтер" в текущем сезоне проводит домашний матчи Лиги чемпионов в Гельзенкирхене, на стадионе "Фелтинс-Арена".