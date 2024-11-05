Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ — Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Незнакомые клубы, зато хорошо знакомые тренеры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lionel Ng
"ПСЖ" и "Атлетико" ни разу не встречались раньше в официальных матчах, а вот Луис Энрике и Диего Симеоне — старые знакомые, сыгравшие между собой не один мощный матч.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Думается, они смогут настроить и команды должным образом. Это не будет сложно, ведь обоим нужна победа. "ПСЖ" в текущей ЛЧ набрал 4 очка, оступившись с "Арсеналом" (0:2) и ПСВ (1:1), а "Атлетико" и подавно проиграл "Бенфике" (0:4) и "Лиллю" (1:3).
Права на ошибку ни у кого нет, и оба тренера в последних турах чемпионатов берегли силы своих лидеров, но даже так победили: "Матрасники" дома одолели "Лас-Пальмас" 2:0, а Париж оказался сильнее "Ланса" - 1:0.
Таков их уровень — пусть оба клуба не на пике могущества, но Гризманн, Альварес, Барколя и Дембеле способны на многое.
Кто из них окажется более удачлив в лобовом противостоянии — узнаем в среду, 6 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Григорчук может вернуться в УПЛ - один из клубов готовит громкое изменение на тренерском мостике
- Бывший нападающий Реала об игре Мбаппе в Мадриде: Проблема для меня в том, что Килиан не является центрфорвардом
- Заявка сборной, волевая победа ЛНЗ, Рух снова играет вничью. Главные новости за 4 ноября
- Что случилось? Ультрас Баварии призывают болельщиков бойкотировать выездной матч с Шахтером
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО