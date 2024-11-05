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ПСЖ — Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Незнакомые клубы, зато хорошо знакомые тренеры

ПСЖ — Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lionel Ng

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" и "Атлетико" ни разу не встречались раньше в официальных матчах, а вот Луис Энрике и Диего Симеоне — старые знакомые, сыгравшие между собой не один мощный матч.

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Думается, они смогут настроить и команды должным образом. Это не будет сложно, ведь обоим нужна победа. "ПСЖ" в текущей ЛЧ набрал 4 очка, оступившись с "Арсеналом" (0:2) и ПСВ (1:1), а "Атлетико" и подавно проиграл "Бенфике" (0:4) и "Лиллю" (1:3).

Права на ошибку ни у кого нет, и оба тренера в последних турах чемпионатов берегли силы своих лидеров, но даже так победили: "Матрасники" дома одолели "Лас-Пальмас" 2:0, а Париж оказался сильнее "Ланса" - 1:0.

Таков их уровень — пусть оба клуба не на пике могущества, но Гризманн, Альварес, Барколя и Дембеле способны на многое.

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Кто из них окажется более удачлив в лобовом противостоянии — узнаем в среду, 6 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

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