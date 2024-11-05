ПСВ – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В четвертом туре Лиги чемпионов встретятся между собой "ПСВ" и "Жирона". Нидерландцы являются фаворитами этой встречи, хотя подходят к этому матчу не в хорошем настроении. У каталонцев и "ПСВ" еще не все игроки вернулись из лазарета, поэтому тренеры обоих клубов постараются воспользоваться этими проблемами у соперника.

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Лига чемпионов. 4-й тур

"ПСВ" - "Жирона"

5 ноября, 19:45. Эйндховен, "Филипс"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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