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ПСВ – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

ПСВ – Жирона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСВ – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

В четвертом туре Лиги чемпионов встретятся между собой "ПСВ" и "Жирона". Нидерландцы являются фаворитами этой встречи, хотя подходят к этому матчу не в хорошем настроении. У каталонцев и "ПСВ" еще не все игроки вернулись из лазарета, поэтому тренеры обоих клубов постараются воспользоваться этими проблемами у соперника.

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Лига чемпионов. 4-й тур
"ПСВ" - "Жирона"
5 ноября, 19:45. Эйндховен, "Филипс"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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