  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер – Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Шахтер – Янг Бойз: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Шахтер – Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Донецкий "Шахтер" встретится со швейцарским "Янг Бойз" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Favbet
2.07
3.60
3.55
Узнать больше

В первых трех турах подопечные Марино Пушича сыграли вничью с "Болоньей" (0:0), а также уступили "Аталанте" (0:3) и "Арсеналу" (0:1). "Горняки" с 1 пунктом занимают 30-е место в таблице.

"Янг Бойз" потерпел поражение от "Астон Виллы" (0:3), "Барселоны" (0:5) и "Интера" (0:1). Швейцарский клуб с нулем очков находится на предпоследней, 35-й строчке.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" состоится в среду, 6 ноября и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Шахтер - Янг Бойз
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
ПСВ – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Слован - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Шахтер – Янг Бойз. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости