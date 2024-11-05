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Шахтер – Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Шахтер – Янг Бойз: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Донецкий "Шахтер" встретится со швейцарским "Янг Бойз" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
В первых трех турах подопечные Марино Пушича сыграли вничью с "Болоньей" (0:0), а также уступили "Аталанте" (0:3) и "Арсеналу" (0:1). "Горняки" с 1 пунктом занимают 30-е место в таблице.
"Янг Бойз" потерпел поражение от "Астон Виллы" (0:3), "Барселоны" (0:5) и "Интера" (0:1). Швейцарский клуб с нулем очков находится на предпоследней, 35-й строчке.
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Матч "Шахтер" - "Янг Бойз" состоится в среду, 6 ноября и начнется в 19:45 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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