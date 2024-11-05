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Лилль - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лилль - Ювентус: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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"Ювентус" начал сезон и в своей лиге, и в Лиге Чемпионов мощно, но затем сдал. "Лилль" начал сезон и в своей лиге, и в Лиге Чемпионов слабо, но затем существенно добавил. В итоге обе команды в обоих турнирах в одинаковом или практически одинаковом положении. Что это означает в плане очного матча? Продолжатся ли тенденции обеих?
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Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Четвертый тур
5 ноября. 22:00. Лилль. "Стад Пьер Маруа"
Главный арбитр: Ирфан Пелито (Босния и Герцеговина)
"Лилль" - "Ювентус"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
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