Лилль - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Ювентус" начал сезон и в своей лиге, и в Лиге Чемпионов мощно, но затем сдал. "Лилль" начал сезон и в своей лиге, и в Лиге Чемпионов слабо, но затем существенно добавил. В итоге обе команды в обоих турнирах в одинаковом или практически одинаковом положении. Что это означает в плане очного матча? Продолжатся ли тенденции обеих?

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Четвертый тур

5 ноября. 22:00. Лилль. "Стад Пьер Маруа"

Главный арбитр: Ирфан Пелито (Босния и Герцеговина)

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4