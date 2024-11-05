Боруссия Дортмунд - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

На бумаге имеем дело с финалистом Лиги чемпионов и действующим чемпионом/лидером австрийского первенства. На самом же деле, речь идет об очной встрече команды из середины таблицы текущей кампании главного еврокубка и тотального аутсайдера.

В частности, уже в четвертом туре ЛЧ поединок между собой проведут дортмундская "Боруссия" и "Штурм". После трех туров в активе немцев шесть зачетных баллов, а у австрийцев - ноль.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига чемпионов. 4-й тур

"Боруссия Дортмунд" - "Штурм"

5 ноября, 22:00. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7