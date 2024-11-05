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Боруссия Дортмунд - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Боруссия Дортмунд - Штурм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
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На бумаге имеем дело с финалистом Лиги чемпионов и действующим чемпионом/лидером австрийского первенства. На самом же деле, речь идет об очной встрече команды из середины таблицы текущей кампании главного еврокубка и тотального аутсайдера.
В частности, уже в четвертом туре ЛЧ поединок между собой проведут дортмундская "Боруссия" и "Штурм". После трех туров в активе немцев шесть зачетных баллов, а у австрийцев - ноль.
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Лига чемпионов. 4-й тур
"Боруссия Дортмунд" - "Штурм"
5 ноября, 22:00. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7
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