  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Боруссия Дортмунд - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Дортмунд - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Боруссия Дортмунд - Штурм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.24 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На бумаге имеем дело с финалистом Лиги чемпионов и действующим чемпионом/лидером австрийского первенства. На самом же деле, речь идет об очной встрече команды из середины таблицы текущей кампании главного еврокубка и тотального аутсайдера.

В частности, уже в четвертом туре ЛЧ поединок между собой проведут дортмундская "Боруссия" и "Штурм". После трех туров в активе немцев шесть зачетных баллов, а у австрийцев - ноль.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Favbet
1.24
6.70
11.50
Узнать больше

Лига чемпионов. 4-й тур
"Боруссия Дортмунд" - "Штурм"
5 ноября, 22:00. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матча Боруссія Дортмунд - Штурм
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Тьяго Мотта: Лилль оказался в такой ситуации благодаря великолепной работе, проведенной клубом в последние месяцы и годы
yellow-arrow
Штутгарт - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Тренер дортмундской Боруссии перед игрой со Штурмом: Наш капитан может сыграть в центре защиты
Боруссия (Дортмунд) Штурм (Грац) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости