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Селтик - Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Селтик - Лейпциг: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пятого ноября на футбольных аренах развернется захватывающая борьба в рамках основого этапа Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся шотландский "Селтик" и немецкий "Лейпциг". Обе команды подходят к этому матчу с амбициями получить важные баллы, ведь немецкая команда еще не имеет ни одной победы в турнире, а "Селтик" в последний раз получил три балла еще в первом туре.
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Лига Чемпионов. Четвертый тур
5 ноября. 22:00. Шотландия. "Celtic Park"
Главный арбитр:
"Селтик" - "Лейпциг"
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