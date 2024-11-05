Селтик - Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Пятого ноября на футбольных аренах развернется захватывающая борьба в рамках основого этапа Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся шотландский "Селтик" и немецкий "Лейпциг". Обе команды подходят к этому матчу с амбициями получить важные баллы, ведь немецкая команда еще не имеет ни одной победы в турнире, а "Селтик" в последний раз получил три балла еще в первом туре.

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Лига Чемпионов. Четвертый тур

5 ноября. 22:00. Шотландия. "Celtic Park"

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