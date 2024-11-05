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Тренер ПСВ перед игрой с Жироной: Это команда, которая хочет доминировать над своими соперниками

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Нидерландцы не собираются недооценивать соперника

Тренер ПСВ перед игрой с Жироной: Это команда, которая хочет доминировать над своими соперниками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В четвертом туре Лиги чемпионов "ПСВ" встретится с "Жироной". На предматчевой пресс-конференции главный тренер "крестьян" Петер Бош отметил, что опыт выступлений его игроков в еврокубках должен сыграть на пользу команде в этом противостоянии.

"Это команда ["Жирона"], которая хочет доминировать над своими соперниками. "Фейеноорд" хорошо играл на "Монтиливи", но "Жирона" владела 75% мяча. В прошлом году они показали, что могут играть очень хорошо, хотя в этом году им труднее из-за изменений, которые произошли, и из-за того, что они играют во многих соревнованиях. Я не могу говорить об этом здесь, потому что это было бы неуважением к самой "Жироне". У нас больше опыта, и мы играем дома, надеюсь, это повлияет на игру. Будет высокий темп. Они, как правило, доминируют, я не любитель данных, но это показывает тенденцию или стиль игры. Мы оба хотим играть в футбол, и это определенно будет способствовать хорошей игре. Они играют в очень хорошую игру. Они более или менее неизвестны, но в прошлом году они проделали большую работу. В этом сезоне с Лигой чемпионов все иначе. У них также было много травм, но это футбол, и с нами такое тоже случалось", - цитирует Петера Боша Marca.

Добавим, что матч "ПСВ" - "Жирона" состоится 5 ноября в 19:45 на стадионе "Филипс".

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ПСВ (Эйндховен) Петер Бош Жирона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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