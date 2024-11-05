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Реал Мадрид - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Реал Мадрид - Милан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" выиграл 15 Кубков чемпионов, а "Милан" - 7, но разница огромна, ведь эра доминирования "сливочных" продолжается, а вот Россонери после Сильвио Берлускони резко деградировали.
К этому поединку "Милан" подходит лишь 7-й командой Серии А, и просто сдержать натиск Мадрида ему будет архисложно. Между тем, самому "Реалу" победить очень важно — надо поскорее реабилитироваться и забыть кошмарные 0:4 в Эль Класико.
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Лига чемпионов. 4-й тур
5 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Милан"
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Прямая трансляция. Реал Мадрид - МиланСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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