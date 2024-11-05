UA-Футбол представляет соперника Шахтера: Янг Бойз (Швейцария)

После трех лигочемпионовских туров "Шахтер" может похвастаться разве одним зачетным баллом. Ничья с "Болоньей" (0:0), проигрыши "Аталанте" (0:3) и "Арсеналу" (0:1) огорчат, однако это уже перевернутая страница. Нужно двигаться дальше, а следующий на дистанции – "Янг Бойз".

"Желто-черные" ужасно вошли в сезон местной Суперлиги, находятся в группе на вылет, а в ЛЧ пока без единого очка. Что там вообще происходит? Давайте выясним, что там вообще происходит?

Общая история

"Янг Бойз" входит в пятерку самых титулованных коллективов своей страны – музей насчитывает 27 медалей высшей пробы. Будучи основанным в 1898-м, клуб видел немало – подарил несколько славных эпох, но и коснулся дна. Например, в середине 1990-х чемпионат сотрясло от ряда коррупционных скандалов, и "пчелы", оказавшись в долгах, опустились в низший дивизион – впервые со второй половины 1940-х, когда мир только приходил в себя от последствий Второй мировой войны.

Есть и обратная сторона - в 2018-м команда, руководимая неким Ади Гюттером, впервые за тридцать два года оформила национальное золото и перехватила инициативу у "Базеля". Долгожданный успех был развит – в течение шести последующих кампаний "Янг Бойз" триумфовал в пяти случаях.

Эффективная работа менеджера гарантировала дебют в группе ЛЧ (2018/19) и заложила фундамент для последующих – достижение было повторено в 2021-м, 2023-м и 2024-м. Так что вполне справедливо утверждение, что "желто-черные" превратились в крепкого еврокубкового бойца – лишь с момента становления доминации им удалось сделать результат против "Ювентуса" (2:1), леверкузенского "Байера" (6:3), "Манчестер Юнайтед" (2:1) и не оконфузиться перед "Аталантой" (3:3).

Впрочем, все это меркнет перед походом в розыгрыше 1958/59 – "Янг Бойз" сформировал выдающееся поколение (выделим Марселя Флюкигера, Отто Хаупи, Хайнца Биглера и Вернера Цендера) под руководством Альберта Зинга (бывшего консультанта Зеппа Гербергера – ценная помощь повлияла на победу ФРГ на ЧМ-1954). Тренер выстроил систему и представил так называемых "золотых мальчиков", с которыми дошел до полуфинала Кубка европейских чемпионов – сначала выбил сверхмощный венгерский МТК с Петером Палоташем и "Висмут" из ГДР (сегодняшний "Эрцгебирге"; причем пришлось устроить третий поединок, поскольку тогдашний формат не предусматривал экстра-таймы).

Увы, сказка прервалась на сильном "Реймсе" – швейцарцы хоть и взяли свое дома (0:1), однако на выезде безапелляционно спасовали 0:3. Да, эти подвиги были в дремучие времена (не удивимся, если некоторые болельщики не воспримут их всерьез), но это единственный полуфинал и ближайшая возможность зацепиться за величие широкого признания. Сомнительно, что еще когда-то подобное реализуется и потому это следует уважать.

История встреч с "Шахтером"

"Шахтер" померился силами с "Янг Бойз" в третьем квалифай-раунде ЛЧ 2016/17. Дончан совсем недавно возглавил Паулу Фонсека, и обидно, что португалец сразу провалил важнейшую задачу. Казалось, мы без проблем решим вопрос (тем более, на "Арене Львов" отличились Бернард и Евгений Селезнев), но в итоге гандикапа в два мяча не хватило.

Главный герой, похоронивший наши надежды – Юя Кубо. Японский нападающий дублем восстановил равновесие, еще одним ударом подтвердил класс в серии пенальти и таким образом пошатнул уверенность украинских гостей – иначе не объяснить промахи Фреда (сейв вратаря) и Ярослава Ракицкого (попал в перекладину). Не сказать, что "Янг Бойз" тоже идеально исполнил с одиннадцати метров (Флоран Хадергьонай пробил мимо ворот), но продемонстрировал лучшую точность и заслуженно отправился дальше.

Добавим, что "пчелы" знают и о "Динамо" – через год после избиения "горняков" досталось подопечным Александра Хацкевича. Ярмоленко, Мбокани и Гармаш "переехали" конкурента на НСК "Олимпийский" (3:1), но единственная зацепка, оставленная в Киеве Кристианом Фасснахтом, позволила совершить камбэк.

Гийом Оаро (пенальти) и Джордан Лотомба, чей несложный выстрел предательски не зафиксировал Максим Коваль, прекратили выступления "динамовцев" в ЛЧ (0:2) – тогда еще практиковалось правило выездного гола.

По иронии судьбы команды встретились в том же сезоне Лиги Европы, и сложно признать, что "бело-синие" установили ту вендетту, которая бы их полноценно удовлетворила – все же киевский зритель увидел 2:2, к тому же Мбокани и Морозюк дважды спасали от поражения (роль злого гения шикарно воплотил Рожер Ассале). А вот в Берне забил Виталий Буяльский – его старания позволили наконец-то сломить сопротивление неудобного оппонента.

Современное состояние

а) тренер

Сегодня любому специалисту, на чьи плечи взвалили миссию по спасению "Янг Бойз", точно не позавидуешь. Все началось с увольнения Рафаэля Викки – в феврале-марте 2024-го коуч выдал три поражения подряд, вылетел из кубка Швейцарии и был выставлен за порог.

Довольно смелый шаг со стороны руководства, прежде всего мотивированный тем, что "команда нуждалась в свежей энергии" – мол, Викки себя исчерпал, и раздевалке не помешала бы перезагрузка. Немного странные изменения на столь важном отрезке сезона, однако и они имеют право на жизнь – "пчелы" наработали на звание гегемона и внушали доверие в собственном фаворитизме.

Проект подхватил Жоэль Маньин и действительно взял Суперлигу (положительный гандикап над "Лугано" составил двенадцать пунктов). Событие хорошее, но не для всех – в кабинетах "Янг Бойз" назревал раздор, вызванный спорными моментами относительно вектора развития. Как итог, генеральный директор Ваня Гроэль, который на протяжении десяти лет и собирал общий механизм, покинул пост. "В компании существуют разные мнения относительно управления клубом", - рассказал функционер.

Точно не известно, что конкретно стало причиной разрыва, но местные журналисты намекали – верхушка "желто-черных" не видела смысла в глобальных пертурбациях, ведь "ничто не пойдет не так, если мы будем продолжать все, как всегда". Изюминка заключалась в том, что прошлая кампания швейцарской вышки оказалась едва ли не самой слабой за последние годы – "Янг Бойз" не порадовал существенным прогрессом на поле (сами игроки заявили, что им стыдно за игру, которая принесла титул), а прямые конкуренты резко деградировали.

Сейчас картина полностью противоположная – такое ощущение, что каждый участник Суперлиги живет миссией, чтобы прекратить доминирование представителя Берна. Примечательно, что после 12 туров клуб набрал столько же очков – оформил три победы, три ничьи, а в шести случаях остался ни с чем.

Это что-то в стиле погони и охоты за "Баварией" в Германии, только вот швейцарский гранд не выдержал неожиданного давления. Неготовность и слепая уверенность в конвейерности успеха вылезли боком – Патрик Рахмен, назначенный в июле, едва дотянул до начала октября; то, что "Барселона" устроила разгром 0:5 – не беда, последней каплей послужил проигрыш "Базелю" (0:1), на секундочку, восьмому коллективу по результатам розыгрыша 2023/24.

Ныне все процессы вновь доверены вышеупомянутому Маньину. 53-летний менеджер руководил молодежкой U-19 и почти всю свою карьеру находился на балансе "Янг Бойз" в разных ипостасях – от тренера дубля и других возрастных категорий до ассистента. Что касается самостоятельного опыта, то он мизерный – в 2019-м Жоэль принял скромный "Ксамакс", но не уберег невшательцев от вылета.

Преимущество Маньина в том, что он на сто процентов знает внутреннюю кухню и ладит с футболистами – благодаря этому были побеждены "Люцерн" (2:1) и "Базель" (3:2), также совсем немного не повезло с "Интером" в ЛЧ (Маркус Тюрам забил на 90+3). Заметны сдвиги в сторону спасения, но они еще объективно слабые – "Шахтер" должен это учесть, не выдумывать пятое колесо и бить "пчел" по свежим ранам.

б) команда

В январе 2024-го "Янг Бойз" допустил ошибку, когда отпустил Жана-Пьера Нсаме. Камерунский нападающий считался главной опцией в линии атаки, но присоединился к "Комо" (да еще и за смешные деньги – 500 тысяч евро). Мешак Элиа, Седрик Иттен и Сильвер Ганвула компенсировали потерю на завершающем этапе сезона, а вот прямо сейчас не впечатляют.

Со статистикой на самом деле не всё плохо (Иттен и Ганвула на двоих организовали 10 голов), но ни один из них не стал лидером, способным повести остальных за собой; Нсаме был именно таким человеком и знал, как "зарядить" партнёров, а когда всё развивалось плохо, то в одиночку брал мяч и несся вперёд. Учитывая то, что "Янг Бойз" не может похвастаться стабильностью, то Жан-Пьер бы не помешал. Но это уже прошлое.

Что по усилению? Летом прибыли Эбрима Колли (1,65 млн. евро, из "Аталанты"), Фасине Конте (свободный агент, из "Бастии"), Танги Зукру (свободный агент, из "Труа"), Алан Виржиньюс (аренда, из "Лилля"), Патрик Пфайффер (аренда, из "Аугсбурга") и Абду Конте (аренда, из "Труа").

Если честно, то почти все новички – мимо. Фасине Конте, Пфайффер и Зукру в неудовлетворительной форме, а Колли пока что получил 693 минуты и отдал один-единственный ассист. По нашему субъективному мнению "Янг Бойз" провалил трансферное окно – должен был лучше комплектоваться и потратить более крупную сумму. Никто не призывает выбрасывать десятки миллионов (плей-офф Лиги чемпионов не "светит"), но это один из худших показателей среди претендентов на медали (например, "Базель" выделил на задачу почти 12 миллионов). Да, можно было бы упрекнуть в "выстроенной системе" и "философии", однако клуб, как мы выяснили ранее, попрощался с Ваней Гроелем.

Итог

"Оранжево-черные" просто обязаны брать очки против "Янг Бойз". Соперник находится в стагнации, уязвим и теряется. Мы допускаем сценарий, где швейцарцы враз встрепенутся и попытаются навязать борьбу (в конце концов, футбол богат на неожиданности), но Марино Пушич должен решать дело – вполне вероятно, что похожей ситуации может больше и не случиться. Впереди лидирующий в Эредивизие ПСВ, мюнхенская "Бавария", симпатичный "Брест" и дортмундская "Боруссия" – словом, когда, если не сейчас?

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