Болонья – Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Болонья" в своей дебютной кампании в Лиге Чемпионов до 4-го тура продолжает поиски своего первого гола. Создателя прошлогодней сенсации Тьяго Мотту заменил претенциозный Винченцо Итальяно, но пока что былого футбольного пира не наблюдается и близко. Вместо обещанной яркости - сухой футбол. Хотя, потихоньку игру нащупывают: 2 из 3 побед пришлись на последнюю неделю, обе были "сухими".

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"Монако" на старте этого сезона выглядит весьма грозно. Хотя в последние недели пришлось тяжело без побед в 3 турах чемпионата. В Лиге 1 идут вторыми, одержав 6 побед в 10 стартовых турах. Еще лучше дела в ЛЧ, где подопечные Хюттера идут в топ-8 после сенсационной победы над "Барсой" (2:1) в первом туре, разгрома "Црвены Звезды" (5:1) и досадной осечки в Загребе против "Динамо" (2:2).

Лига чемпионов. 4-й тур

"Болонья" - "Монако"

5 ноября, 22:00. Болонья, "Ренато Даль-Ара"

Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6