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Спортинг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
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Спортинг - Манчестер Сити: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Спортинг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Португалии против чемпиона Англии встретятся в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Аморим будет делать прощальные аккорды с португальцами, а Гвардиола будет пытаться исправиться после последних игр.

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Лига чемпионов. 4 тур

05.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе, Лиссабон

Главный арбитр: Д. Зиберт (Германия)

Спортинг - Манчестер Сити. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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