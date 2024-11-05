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Спортинг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Спортинг - Манчестер Сити: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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Чемпион Португалии против чемпиона Англии встретятся в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Аморим будет делать прощальные аккорды с португальцами, а Гвардиола будет пытаться исправиться после последних игр.
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Лига чемпионов. 4 тур
05.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе, Лиссабон
Главный арбитр: Д. Зиберт (Германия)
Спортинг - Манчестер Сити. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5
Прямая трансляция. Спортинг - Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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