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Брюгге - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Брюгге - Астон Вилла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Брюгге - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" очень хорошо проявила себя в начале текущей Лиги чемпионов. Команда Унаи Эмери идет в лидерах общей турнирной таблицы после трех туров. Англичане побеждали саму "Баварию", поэтому и в контексте матча с "Брюгге" цель только одна - три очка. Но за это мы и ценим Лигу чемпионов – здесь возможны сенсации. Бельгийцы на своем поле так просто не сдадутся.

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Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Брюгге" – "Астон Вилла" состоится в среду, шестого ноября, в 19:45. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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