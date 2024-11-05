Брюгге - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Астон Вилла" очень хорошо проявила себя в начале текущей Лиги чемпионов. Команда Унаи Эмери идет в лидерах общей турнирной таблицы после трех туров. Англичане побеждали саму "Баварию", поэтому и в контексте матча с "Брюгге" цель только одна - три очка. Но за это мы и ценим Лигу чемпионов – здесь возможны сенсации. Бельгийцы на своем поле так просто не сдадутся.

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Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Брюгге" – "Астон Вилла" состоится в среду, шестого ноября, в 19:45. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

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