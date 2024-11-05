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Брюгге - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Брюгге - Астон Вилла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" очень хорошо проявила себя в начале текущей Лиги чемпионов. Команда Унаи Эмери идет в лидерах общей турнирной таблицы после трех туров. Англичане побеждали саму "Баварию", поэтому и в контексте матча с "Брюгге" цель только одна - три очка. Но за это мы и ценим Лигу чемпионов – здесь возможны сенсации. Бельгийцы на своем поле так просто не сдадутся.
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Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Брюгге" – "Астон Вилла" состоится в среду, шестого ноября, в 19:45. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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