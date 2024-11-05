Тренер дортмундской Боруссии перед игрой со Штурмом: Наш капитан может сыграть в центре защиты

В четвертом туре Лиги чемпионов "Боруссия Дортмунд" встретится с австрийским "Штурмом". Перед этой игрой немцы имеют кадровые потери, поскольку из-за травм в лазарете находятся Никлас Зюле, Юлиан Рюерсон, Джованни Рейна, Карим Адейеми, Жюльен Дюранвиль, Кьель Ветьен и Ян Коуто. Также под вопросом остается состояние здоровья Вальдемара Антона, и если центральный защитник вновь пропустит матч, капитан Эмре Джан может сыграть в защите, как он это делал в последних двух играх.

"Он [Эмре Джан] имеет правильный профиль. Он имеет хорошую физическую форму, быстрый и читает игру перед собой. Он хорошо делает свою работу вместе с Нико Шлоттербеком", - заявил тренер дортмундцев Нури Шахин на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что поединок между "Боруссией" и "Штурмом" состоится 5 ноября в 22:00 на стадионе "Сигнал Идуна Парк".