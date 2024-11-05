  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер дортмундской Боруссии перед игрой со Штурмом: Наш капитан может сыграть в центре защиты
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер дортмундской Боруссии перед игрой со Штурмом: Наш капитан может сыграть в центре защиты

Лига Чемпионов

Черно-желтые имеют определенные кадровые проблемы

Тренер дортмундской Боруссии перед игрой со Штурмом: Наш капитан может сыграть в центре защиты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четвертом туре Лиги чемпионов "Боруссия Дортмунд" встретится с австрийским "Штурмом". Перед этой игрой немцы имеют кадровые потери, поскольку из-за травм в лазарете находятся Никлас Зюле, Юлиан Рюерсон, Джованни Рейна, Карим Адейеми, Жюльен Дюранвиль, Кьель Ветьен и Ян Коуто. Также под вопросом остается состояние здоровья Вальдемара Антона, и если центральный защитник вновь пропустит матч, капитан Эмре Джан может сыграть в защите, как он это делал в последних двух играх.

"Он [Эмре Джан] имеет правильный профиль. Он имеет хорошую физическую форму, быстрый и читает игру перед собой. Он хорошо делает свою работу вместе с Нико Шлоттербеком", - заявил тренер дортмундцев Нури Шахин на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что поединок между "Боруссией" и "Штурмом" состоится 5 ноября в 22:00 на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

По теме
yellow-arrow
Тьяго Мотта: Лилль оказался в такой ситуации благодаря великолепной работе, проведенной клубом в последние месяцы и годы
yellow-arrow
Штутгарт - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Трубин против Кейна. Бавария - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин Эмре Джан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Боруссія Дортмунд
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости