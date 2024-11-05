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Трубин против Кейна. Бавария - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Бавария - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Трубин против Кейна. Бавария - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Очень интересный матч состоится в рамках 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. "Бавария" и "Бенфика" не идеально выступают в этом турнире, но, безусловно, имеют свои амбиции. Матч интересен для нас тем, что вратарь сборной Украины Анатолий Трубин будет противостоять очередному топ-форварду – на этот раз Гарри Кейну.

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Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Бавария" – "Бенфика" состоится в среду, шестого ноября, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Хундаі (Київ)
05.11.2024 в 13:11
Трубін проти Кейна - звучати м'яко кажучи кумедно, особливо після оцінок які діють Трубіну португальські футбольні фахівці, але для наших горе журналістів головний принцип " папір все витримає" навіть маячню. Гидко читати.
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Комментарии 1
Хундаі (Київ)
05.11.2024 в 13:11
Трубін проти Кейна - звучати м'яко кажучи кумедно, особливо після оцінок які діють Трубіну португальські футбольні фахівці, але для наших горе журналістів головний принцип " папір все витримає" навіть маячню. Гидко читати.
Ответить
0
0

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