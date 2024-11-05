Трубин против Кейна. Бавария - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Очень интересный матч состоится в рамках 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. "Бавария" и "Бенфика" не идеально выступают в этом турнире, но, безусловно, имеют свои амбиции. Матч интересен для нас тем, что вратарь сборной Украины Анатолий Трубин будет противостоять очередному топ-форварду – на этот раз Гарри Кейну.

Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Бавария" – "Бенфика" состоится в среду, шестого ноября, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

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