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Трубин против Кейна. Бавария - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бавария - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Очень интересный матч состоится в рамках 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. "Бавария" и "Бенфика" не идеально выступают в этом турнире, но, безусловно, имеют свои амбиции. Матч интересен для нас тем, что вратарь сборной Украины Анатолий Трубин будет противостоять очередному топ-форварду – на этот раз Гарри Кейну.
Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Бавария" – "Бенфика" состоится в среду, шестого ноября, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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