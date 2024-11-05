ЛЧ. Слован – Динамо Загреб 1:4. Четвертое подряд поражение команды Игнатенко

В Братиславе местный "Слован" в матче четвертого тура Лиги чемпионов принимал "Динамо" Загреб. Необычная вывеска для самого престижного европейского турнира, но таков формат в нынешнем сезоне.

"Слован" неудачно стартовал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – три поражения и последнее место. Подопечные Вайса уже успели пропустить сразу одиннадцать мячей. Ужасно словаки играют в защите. "Динамо" в первом туре оконфузилось в матче против "Баварии" (2:9), но затем хорваты смогли реабилитироваться. Коллектив из Загреба сыграл вничью с "Монако" и на выезде обыграл "Зальцбург". Обращаем внимание на присутствие в стартовом составе "Слована" украинского центрального полузащитника Даниила Игнатенко.

Уже на пятой минуте неожиданно хозяева открыли счет. Давид Стрелец первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку – 1:0. Хорваты быстро смогли отыграться. Дарио Шпикич безупречно пробил из пределов штрафной – 1:1. Шансов у голкипера не было в этом эпизоде. Следует отдать должное командам, которые прежде всего пытались забить, а не играли осторожно. В середине первого тайма хозяева претендовали на пенальти, но после просмотра VAR арбитр не зафиксировал нарушение правил против Барсегяна. А вот гости смогли даже выйти вперед. После передачи Пьяцы в упор головой расстрелял ворота Петар Сучич – 1:2. Подопечные Вайса больше владели мячом, больше пробивали, но уже вынуждены были отыгрываться. Словаки имели все шансы сравнивать счет, но довести свои атаки до логического завершения не смогли. Очень хорошо в первом тайме выглядели хозяева, но результат на табло.

На 49-й минуте мог сравнять счет Игнатенко, но его удар парировал голкипер "Динамо". Через несколько минут гости уже сняли все вопросы о победителе. Куленович разобрался в штрафной с защитниками и мастерски направил мяч в ворота – 1:3. Надо отметить Марко Пьяцу, который принял непосредственное участие в этом голе. На 73-й минуте счет уже стал разгромным. Куленович из-за пределов штрафной шикарным обводящим ударом попал в дальний угол – 1:4.

В итоге вторая подряд победа "Динамо" и четвертое поражение "Слована".

Лига чемпионов. Этап лиги. Четвертый тур

"Слован" - "Динамо" Загреб 1:4

Голы: Стрелец (5) - Шпикич (10), Сучич (30), Куленович (54, 73)

"Слован": Такач – Воэт, Байрич, Кашия (Войтко, 80), Блэкман – Игнатенко, Саввидис (Мак, 72), Марчелли (Метсоко, 72), Толич, Барсегян (Мустафич, 88) – Стрелец

"Динамо": Загорац – Ристовски, Теофиль-Катрин, Торренте, Огивара (Габриель, 77) – Сучич, Мишич, Шпикич (Бернауер, 76), Батурина (Адеми, 64), Пьяца – Куленович