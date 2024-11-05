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Штутгарт - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Штутгарт - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Штутгарт - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Штутгарт" и "Аталанта" - соседи в турнирной таблице Лиги чемпионов. Перед началом 4-го тура немцы занимают 18-ю позицию, а итальянцы – семнадцатую. Такое турнирное положение добавляет пикантности очному противостоянию этих команд. Цена очков – очень высока.

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Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Штутгарт" – "Аталанта" состоится в среду, шестого ноября, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 6.

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Трансляція матчу Штутгарт - Аталанта
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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