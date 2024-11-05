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Штутгарт - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Штутгарт - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" и "Аталанта" - соседи в турнирной таблице Лиги чемпионов. Перед началом 4-го тура немцы занимают 18-ю позицию, а итальянцы – семнадцатую. Такое турнирное положение добавляет пикантности очному противостоянию этих команд. Цена очков – очень высока.
Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Штутгарт" – "Аталанта" состоится в среду, шестого ноября, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 6.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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