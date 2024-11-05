Тьяго Мотта: Лилль оказался в такой ситуации благодаря великолепной работе, проведенной клубом в последние месяцы и годы

Сегодня во Франции сыграют между собой "Лилль" и "Ювентус". Главный тренер туринцев Тьяго Мотта убежден, что результат, который "доги" демонстрируют в еврокубках и в Лиге 1, является следствием кропотливой работы внутри клуба.

"Я с большим уважением отношусь к тренеру "Лилля" и всем его игрокам. [Бруно] Женезио проделал большую работу с тех пор, как пришел в "Лилль". Его команда играет в очень хороший футбол, очень надежно защищается, и я не удивлен результатами, которых она достигла на первых этапах сезона. "Лилль" оказался в такой ситуации благодаря великолепной работе, проведенной клубом в последние месяцы и годы. Все матчи важны. Как "Ювентус", мы всегда хотим побеждать, и самым важным аспектом должно быть продолжение желания совершенствоваться на тренировках и в игре. Ты всегда учишься и всегда совершенствуешься. Каждый матч имеет свою историю. Будет очень важно сыграть с максимальной концентрацией, чтобы получить положительный результат. Соперник, с которым мы столкнемся, уверен в себе, но мы также находимся в хорошей форме и готовы играть в свою игру", - заявил Тьяго Мотта на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что поединок "Лилль" - "Ювентус" состоится 5 ноября в 22:00 на стадионе "Пьер-Моруа".