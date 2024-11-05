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Фонсека: Реал - выдающаяся команда, но я думаю только о победе

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Хороший настрой

Фонсека: Реал - выдающаяся команда, но я думаю только о победе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от встречи с мадридским "Реалом" в четвёртом туре основного этапа Лиге чемпионов.

"Мы подходим к подобны матчам с большой мотивацией, как к прекрасной возможности. Нам предстоит сыграть с командой, которая обычно является претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Это поединок между двумя клубами, которые выиграли больше всего титулов Лиги чемпионов. В этом турнире много хороших игр, но это, очевидно, встреча двух клубов, которые привлекают внимание. Мы надеемся устроить великолепное шоу для людей, которые любят футбол.

Будет ли ничья положительным результатом? Честно говоря, я всегда думаю и стараюсь привить игрокам желание победить. Завтрашний день не будет исключением. "Реал" — выдающаяся команда, но я думаю только о победе.

Да, я смотрел Эль Класико; его невозможно не смотреть. Это команды, за которыми мне нравится наблюдать. Мы отличаемся от "Барселоны", но было важно увидеть как сыграет "Реал" против "Барсы", которая обороняется в похожем на нас стиле

Леао выйдет с первых минут. Как правило, от него ждут решающей роли в матчах", - приводит слова португальца Milan Reports.

Поединок "Реал Мадрид" - "Милан" пройдёт сегодня, 5 ноября. Начало - в 22:00.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Milan Reports
Опубликовал: Александр Бураков
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