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Спарта - Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Спарта - Брест: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Спарта - Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Не статусное на первый взгляд противостояние Лиги чемпионов, но стоит учитывать, что этим командам есть чем похвастаться после первых трех туров. "Брест" набрал семь очков, "Спарта" – четыре. Очень достойные результаты.

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Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Спарта" – "Брест" состоится в среду, шестого ноября, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 8.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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