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Спарта - Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Спарта - Брест: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Не статусное на первый взгляд противостояние Лиги чемпионов, но стоит учитывать, что этим командам есть чем похвастаться после первых трех туров. "Брест" набрал семь очков, "Спарта" – четыре. Очень достойные результаты.
Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Спарта" – "Брест" состоится в среду, шестого ноября, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 8.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
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