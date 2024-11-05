Тренер Монако: Матч с Болоньей таит в себе много опасностей, но будет крайне интересен для болельщиков

Сегодня в рамках четвертого тура Лиги чемпионов сыграют "Болонья" и "Монако". Хоть команды находятся в разной части турнирной таблицы, тренер "монегасков" Ади Хюттер уверяет, что его игрокам следует сохранять концентрацию до финального свистка арбитра.

"Начнем с того, что "Болонья" — это очень крепкая команда, которая провела блистательный сезон в прошлом году. Этим летом клуб возглавил опытный наставник в лице Винченцо Итальяно. Не стоит забывать, что вместе с "Фиорентиной" он дошел до финала Лиги Конференций. У них есть четко определенная философия игры, сильные бомбардиры, а также крайне талантливые игроки, в числе которых можно выделить Риккардо Орсолини, Дана Ндойе и Ремо Фройлера. Они одолели "Лечче" на этих выходных и набрались уверенности в себе. Матч с "Болоньей" таит в себе много опасностей, но будет крайне интересен для болельщиков. Я убежден, что мы точно не станем легкой добычей для соперника", - сказал Ади Хюттер на передматчевой пресконференции.

Добавим, что поединок "Болонья" - "Монако" состоится 5 ноября в 22:00 на стадионе "Ренато Даль-Ара".