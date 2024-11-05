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Интер – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Симоне Индзаги готов усложнить жизнь "канониров"
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнее время "Арсенал" имеет большие проблемы с получением результатов, да и к самому рисунку игры есть немало вопросов. Кажется, что Симоне Индзаги готов добавить к этому списку еще одно поражение и ухудшить актуальное состояние команды Артеты.
Но если недооценить соперника, то можно заплатить очень высокую цену. Посмотрим, как пройдет на "Джузеппе Меацца".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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