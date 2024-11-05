  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Интер – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Симоне Индзаги готов усложнить жизнь "канониров"

Интер – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последнее время "Арсенал" имеет большие проблемы с получением результатов, да и к самому рисунку игры есть немало вопросов. Кажется, что Симоне Индзаги готов добавить к этому списку еще одно поражение и ухудшить актуальное состояние команды Артеты.

Но если недооценить соперника, то можно заплатить очень высокую цену. Посмотрим, как пройдет на "Джузеппе Меацца".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 ноября.

Favbet
2.75
3.25
2.79
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Интер" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Тренер Янг Бойз: Это будет матч на нейтральной территории. Для обеих команд будут одинаковые условия
yellow-arrow
Нагорняк: Давайте говорить откровенно - и Шахтер и Янг Бойз являются аутсайдерами Лиги чемпионов
yellow-arrow
Цыганков без неожиданностей. Стартовые составы на матч Лиги чемпионов ПСВ - Жирона
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Микель Артета Интер (Милан) Александр Зинченко Симоне Индзаги Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости