Интер – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В последнее время "Арсенал" имеет большие проблемы с получением результатов, да и к самому рисунку игры есть немало вопросов. Кажется, что Симоне Индзаги готов добавить к этому списку еще одно поражение и ухудшить актуальное состояние команды Артеты.

Но если недооценить соперника, то можно заплатить очень высокую цену. Посмотрим, как пройдет на "Джузеппе Меацца".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 ноября.

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