Интер – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Микель Артета последние недели в прессе может прочитать только критику в свой адрес. С игрой все плохо, с результатами также. Впрочем неудачная форма может быть просто временной просадкой. Никто не говорит, что теперь они обязательно полетят в пропасть.

Возможно, именно перед выездом на "Джузеппе Меацца" испанский специалист подготовит нечто особенное и сможет удивить своего соперника?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 ноября.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Четвертый тур

6 ноября. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция: Megogo Football 1

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