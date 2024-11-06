Интер – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Найдет ли Артета какие-то козыри в рукаве?
Getty Images / Global Images Ukraine
Микель Артета последние недели в прессе может прочитать только критику в свой адрес. С игрой все плохо, с результатами также. Впрочем неудачная форма может быть просто временной просадкой. Никто не говорит, что теперь они обязательно полетят в пропасть.
Возможно, именно перед выездом на "Джузеппе Меацца" испанский специалист подготовит нечто особенное и сможет удивить своего соперника?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 ноября.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Четвертый тур
6 ноября. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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