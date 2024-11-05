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Нагорняк: Давайте говорить откровенно - и Шахтер и Янг Бойз являются аутсайдерами Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Если не обыгрывать Янг Бойз, то кого?

Нагорняк: Давайте говорить откровенно - и Шахтер и Янг Бойз являются аутсайдерами Лиги чемпионов

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов "Шахтер" – "Янг Бойз".

"Ожидания от матча такие: надеемся, что "Шахтер" забьет дебютный гол в этой Лиге чемпионов и одержит первую победу! Потому что после швейцарской команды соперники у "горняков" будут все сложнее. Реалии таковы! Украинским командам нужно зарабатывать очки. Нужно побеждать швейцарцев. Если не обыгрывать "Янг Бойз", то кого? "Баварию"?

Давайте говорить откровенно: встретятся две команды, которые являются аутсайдерами в турнирной таблице Лиги чемпионов. Но я все же надеюсь, что "Шахтер" победит. А если учитывать, что донецкий клуб будет играть на номинально домашнем поле, то тогда обязательно нужно побеждать!" – прокомментировал Нагорняк.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Янг Бойз" состоится в среду, 6 ноября, и начнется в 19:45.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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