ЛЧ. ПСВ - Жирона 4:0. Ошибки каталонцев в обороне и удаление принесло фермерам первую победу в еврокубке

Начало встречи прошло при территориальном преимуществе хозяев, однако первый опасный момент создали гости. Удар Ладислава Крейчи потащил Бенитес, а дальше Донни ван де Бек отпасовал на одинокого Миовски, который с нескольких метров попал в голкипера "ПСВ". Далее вступил в игру Гассанига: сначала Тиллман пытался прошить вратаря "Жироны", и почти сразу Тил попытался попасть в угол, где также на месте был голкипер гостей. И все же хозяева повели в счете: после вбрасывания Тиллмана из аута, мяч попал к Райану Фламинго, где тот одним касанием отправил его в сетку ворот. Сразу же Бакайоко имел возможность удвоить преимущество, однако удар в дальний нижний угол парировал Гассанига. Уже в середине первой половины хозяева забили второй мяч: Малик Тиллман получил передачу на левом фланге и спокойно вошел в штрафную соперника, где с нескольких метров попал в ближний угол, который остался неприкрытым вратарем "Жироны".

На первых минутах второго тайма "ПСВ" мог окончательно похоронить каталонцев, однако Люк де Йонг с девяти метров попал в штангу. А дальше гости вообще остались в меньшинстве: капитан Арнау Мартинес грубо нарушил правила на Ноа Ланга, за что получил вторую желтую. В середине тайма Гус Тил имел возможность отличиться в этом матче, однако после скидки от де Йонга мяч от колена полузащитника прошел мимо ворот. Далее случился незасчитанный гол от Сайбари, поскольку марокканец во время атаки сфолил на Крейчи. Уже ближе к концу встречи "ПСВ" забил в третий раз: Тиллман отпасовал на Бакайоко и тот из-за пределов штрафной площадки прошил Гассанигу. Оказалось, что это не все неприятности для "Жироны": с ударом Сайбари вратарь гостей справился, однако Крейчи принял этот отскок, от которого мяч и оказался в воротах.

В итоге "ПСВ" празднует свою первую победу в новом формате Лиги чемпионов, а "Жирона" попытается как можно скорее забыть это неприятное поражение.

Лига чемпионов. 4-й тур

Эйндховен, "Филипс"

ПСВ - Жирона 4:0

Голы: Фламинго 16, Тиллман 33, Бакайоко 83, Крейчи 88 (автогол)

Предупреждения: Л. де Йонг, Карсдорп, Дамс, Бакайоко - Арнау, Хиль, Стуани, Гассанига

Удаление: Арнау 55

ПСВ: Бенитес - Карсдорп (Сайбари, 71), Фламинго, Боскальи, Дамс (Оппегор, 71) - Тил (Бабади, 85), Тиллман, М. Жуниор - Ланг (Дриош, 64), Л. де Йонг (Пепи, 85), Бакайоко

Жирона: Гассанига - Арнау, Крейчи, Лопес, Блинд - Д. ван де Бек (Хуанпе, 61), Эррера (Ромеу, 61), Клуа (Гарсия, 79) - Хиль (Ким Мин-су, 79), М. Гутьеррес - Миовски (Стуани, 67)