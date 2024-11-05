Бондарь: Каждый футбольный человек понимает, что восстановление не может проходить в автобусе или в поезде

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз", который состоится 6 ноября, рассказал о напряженном графике команды и сложной логистике.

– У команды очень напряженный график сейчас, как игроки отдыхают в таком ритме?

– Мы четыре дня никуда не ездили – это даже необычно для нас. Не помню даже, когда последний раз так было.

Очень много разговоров о том, что очень много переездов, очень много мы путешествуем. Футбольные люди, эксперты понимают, как это тяжело может быть. Думаю, каждый футбольный человек понимает, что восстановление не может проходить в автобусе или в поезде.

Мы привыкли к этому ритму и не хотим обращать особое внимание на эти моменты. Мы приехали сюда играть, показывать свой футбол и представлять донецкий "Шахтер".