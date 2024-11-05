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Бондарь: Каждый футбольный человек понимает, что восстановление не может проходить в автобусе или в поезде
В среду Шахтер в ЛЧ сыграет с Янг Бойз
shakhtar.com
Защитник "
– У команды очень напряженный график сейчас, как игроки отдыхают в таком ритме?
– Мы четыре дня никуда не ездили – это даже необычно для нас. Не помню даже, когда последний раз так было.
Очень много разговоров о том, что очень много переездов, очень много мы путешествуем. Футбольные люди, эксперты понимают, как это тяжело может быть. Думаю, каждый футбольный человек понимает, что восстановление не может проходить в автобусе или в поезде.
Мы привыкли к этому ритму и не хотим обращать особое внимание на эти моменты. Мы приехали сюда играть, показывать свой футбол и представлять донецкий "Шахтер".
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