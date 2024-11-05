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Бондарь: Каждый футбольный человек понимает, что восстановление не может проходить в автобусе или в поезде

Лига Чемпионов

В среду Шахтер в ЛЧ сыграет с Янг Бойз

Бондарь: Каждый футбольный человек понимает, что восстановление не может проходить в автобусе или в поезде

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз", который состоится 6 ноября, рассказал о напряженном графике команды и сложной логистике.

– У команды очень напряженный график сейчас, как игроки отдыхают в таком ритме?

– Мы четыре дня никуда не ездили – это даже необычно для нас. Не помню даже, когда последний раз так было.

Очень много разговоров о том, что очень много переездов, очень много мы путешествуем. Футбольные люди, эксперты понимают, как это тяжело может быть. Думаю, каждый футбольный человек понимает, что восстановление не может проходить в автобусе или в поезде.

Мы привыкли к этому ритму и не хотим обращать особое внимание на эти моменты. Мы приехали сюда играть, показывать свой футбол и представлять донецкий "Шахтер".

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Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 19:24
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку oda1979 , постійно недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Коли вони бачать блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, поту, травм і перешкод, які довелося подолати спортсмену на цьому шляху, то не можуть здержати свій гнів та ненависть. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм, активно шукати недоліки та хейтити, сподіваючись, що так їм буде жити морально легше.
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Комментарии 5
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 19:24
Однією з ознак мислення бідних людей (лузерів) є обезцінення чужої праці.Люди, які постійно стикаються з фінансовими труднощами (лузери), як в нашому випадку oda1979 , постійно недооцінюють зусилля, які докладають успішні особистості. Коли вони бачать блискучий результат, не помічаючи тисячі годин праці, поту, травм і перешкод, які довелося подолати спортсмену на цьому шляху, то не можуть здержати свій гнів та ненависть. Замість того, щоб брати приклад з успішних людей, вони схильні заздрити їм, активно шукати недоліки та хейтити, сподіваючись, що так їм буде жити морально легше.
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0
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.11.2024 в 19:16
Саме так, тому давати шалену і безсовісну фору - 4 одному супернику дні проти 2 другому супернику - на підготовку до принципових, вирішальних матчів, це злочинна практика націлена проти Динамо. Так було у матчі з Динамо з "боговибраним" Шахтарем, це також вже сплановано щодо матчу з Поліссям, тільки вже з форою 6 днів проти 2, і знову ж таки все на благо Шахтарю.
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tekutiev (донецк,Украина)
05.11.2024 в 19:26
умолкни уё....к
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oda1979 (Запорожье)
05.11.2024 в 18:58
Просто герой! Медаль с орденом ему !
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tekutiev (донецк,Украина)
05.11.2024 в 19:26
а тебе справку с дурки
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