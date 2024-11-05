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Цыганков без неожиданностей. Стартовые составы на матч Лиги чемпионов ПСВ - Жирона
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура основного раунда
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
Отметим, что украинский вингер испанской команды Виктор Цыганков вне заявки на матч – он продолжает восстанавливаться после травмы.
Тем не менее, несмотря на отсутствие украинца, UA-Футбол проведет
???????? ???????????????????????? ????????????????! ???? #PSVGIR #UCL pic.twitter.com/L7lTctFZO7— Girona FC (@GironaFC) November 5, 2024
Our eleven for the main event ????#PSVGIR #UCL pic.twitter.com/Qbe74CwGY2— PSV (@PSV) November 5, 2024
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