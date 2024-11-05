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Цыганков без неожиданностей. Стартовые составы на матч Лиги чемпионов ПСВ - Жирона

Лига Чемпионов

Стартовые составы команд

Цыганков без неожиданностей. Стартовые составы на матч Лиги чемпионов ПСВ - Жирона

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Жирона" на выезде сыграет с ПСВ.

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

Отметим, что украинский вингер испанской команды Виктор Цыганков вне заявки на матч – он продолжает восстанавливаться после травмы.

Тем не менее, несмотря на отсутствие украинца, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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ПСВ (Эйндховен) Виктор Цыганков Жирона
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