Цыганков без неожиданностей. Стартовые составы на матч Лиги чемпионов ПСВ - Жирона

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов , в котором "Жирона" на выезде сыграет с ПСВ.

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

Отметим, что украинский вингер испанской команды Виктор Цыганков вне заявки на матч – он продолжает восстанавливаться после травмы.

Тем не менее, несмотря на отсутствие украинца, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Our eleven for the main event ????#PSVGIR #UCL pic.twitter.com/Qbe74CwGY2