Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Црвена Звезда - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Сыграют между собой впервые
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 4-м туре Лиги чемпионов встретятся "Црвена Звезда" и "Барселона". Обе команды демонстрируют отличные результаты в чемпионатах, однако еврокубки - совсем другой турнир.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Игра состоится в среду, 6-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.
Трансляція матчу Црвена Звезда - БарселонаСмотреть трансляцию
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В США начались президентские выборы - известны первые результаты
- "Не зарабатывают деньги, а получают". Поворознюк - о переводе пятерых игроков Ингульца в дубль
- "Он хочет втянуть нас в войну". Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского
- На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн