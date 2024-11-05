Црвена Звезда - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В 4-м туре Лиги чемпионов встретятся "Црвена Звезда" и "Барселона". Обе команды демонстрируют отличные результаты в чемпионатах, однако еврокубки - совсем другой турнир.

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Игра состоится в среду, 6-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Црвена Звезда - Барселона Смотреть трансляцию

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