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Црвена Звезда - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Сыграют между собой впервые

Црвена Звезда - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 4-м туре Лиги чемпионов встретятся "Црвена Звезда" и "Барселона". Обе команды демонстрируют отличные результаты в чемпионатах, однако еврокубки - совсем другой турнир.

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Игра состоится в среду, 6-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

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Трансляція матчу Црвена Звезда - Барселона
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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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