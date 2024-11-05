Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Янг Бойз: Это будет матч на нейтральной территории. Для обеих команд будут одинаковые условия
О слабых сторонах дончан говорить отказался
UA-Футбол
Главный тренер "Янг Бойз" Жоэль Маньин на предматчевой пресс-конференции перед поединком против "Шахтера" ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол:
“ – Вы тактически разбирали "Шахтер". Какие, по Вашему мнению, сильные и слабые стороны "горняков"?
– Нет, я не могу сказать (смеется – прим.).
Нет, на самом деле, по моему мнению, “Шахтер” Донецк – это очень хорошая команда, которая собранно играет футбол схемой 4-3-3. Они пытаются свои действия строить из глубины поля. У них очень хорошие игроки на крыльях обороны, играющие один в один. Также они отдают много хороших длинных передач вперед. И я думаю, это сильные стороны.
Но о слабых я не желаю говорить.
– Для обеих команд – “Шахтера” и “Янг Бойза” – это выездной матч. Дончане должны играть здесь из-за войны в Украине. Как повлияет фактор нейтрального поля на матч?
– "Шахтер" уже здесь в Гельзенкирхене сыграл против "Аталанты". Но они, как и мы должны были приехать на эту игру. Поэтому да, для обоих это может быть одинаково (в плане именно выездной игры – прим.). Это будет поединок на нейтральной территории, и поэтому для обеих команд будут одинаковые условия”, – сказал Маньин.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
"Шахтер" сыграет свой второй матч в Гельзенкирхене в этом сезоне – именно этот город "горняки" выбрали для проведения поединков основного этапа Лиги чемпионов. В первой встрече на "Арена Ауф Шальке" подопечные Пушича проиграли "Аталанте" со счетом 0:3.
"Горняки" сыграют против "Янг Бойз" завтра, 6 ноября. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- В США начались президентские выборы - известны первые результаты
- "Он хочет втянуть нас в войну". Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского
- Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября
- Megogo бесплатно покажет еврокубковый матч с участием команды украинца
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico