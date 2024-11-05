Тренер Янг Бойз: Это будет матч на нейтральной территории. Для обеих команд будут одинаковые условия

Главный тренер "Янг Бойз" Жоэль Маньин на предматчевой пресс-конференции перед поединком против "Шахтера" ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол:

“ – Вы тактически разбирали "Шахтер". Какие, по Вашему мнению, сильные и слабые стороны "горняков"?

– Нет, я не могу сказать (смеется – прим.).

Нет, на самом деле, по моему мнению, “Шахтер” Донецк – это очень хорошая команда, которая собранно играет футбол схемой 4-3-3. Они пытаются свои действия строить из глубины поля. У них очень хорошие игроки на крыльях обороны, играющие один в один. Также они отдают много хороших длинных передач вперед. И я думаю, это сильные стороны.

Но о слабых я не желаю говорить.

– Для обеих команд – “Шахтера” и “Янг Бойза” – это выездной матч. Дончане должны играть здесь из-за войны в Украине. Как повлияет фактор нейтрального поля на матч?

– "Шахтер" уже здесь в Гельзенкирхене сыграл против "Аталанты". Но они, как и мы должны были приехать на эту игру. Поэтому да, для обоих это может быть одинаково (в плане именно выездной игры – прим.). Это будет поединок на нейтральной территории, и поэтому для обеих команд будут одинаковые условия”, – сказал Маньин.