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Бондарь: Если посмотреть в турнирную таблицу ЛЧ - Бавария находится рядом с Шахтером

Лига Чемпионов
Обновлено

Защитник Шахтера - о грядущем матче с Янг Бойз

Бондарь: Если посмотреть в турнирную таблицу ЛЧ - Бавария находится рядом с Шахтером

shakhtar.com

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Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Янг Бойз" в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду, 6 ноября.

– Какую характеристику можете дать "Янг Бойз"? Эта команда известна высоким прессингом, как планируете действовать при выходе из обороны и вообще справляться с этим?

– У нас будет план, которого мы будем придерживаться. Я не хотел бы сейчас раскрывать все секреты на пресс-конференции, как мы завтра будем действовать. Тренер еще подскажет нам, покажет, как мы будем действовать. Думаю, завтра сами сможете увидеть, как "Шахтер" будет действовать.

Это очень хорошая команда, которая каждый год выступает в еврокубках и имеет хороших игроков. Но мы – "Шахтер", мы будем играть на своей родной арене, хотим показать свой футбол, свое качество и нашу ДНК.

– Команда еще не выигрывала в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Оказывает ли этот фактор дополнительное давление на игроков?

– Не думаю, что должно быть какое-то давление на команду, потому что все понимают, что это матчи Лиги чемпионов. Если посмотреть в турнирную таблицу, то мы можем увидеть рядом с нами "Баварию" – топ-команду. У нас есть еще матчи впереди, в которых мы должны показать определенный результат и очень качественную, хорошую игру. Надеемся показать уже завтра.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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