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Федорчук и Дулуб не верят в победу Шахтера над Янг Бойз. Прогнозы специалистов

Лига Чемпионов
Обновлено

Прогнозы на матч от специалистов

Федорчук и Дулуб не верят в победу Шахтера над Янг Бойз. Прогнозы специалистов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Два известных тренера, Олег Дулуб и Валерий Федорчук, дали прогноз на матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" сыграет с "Янг Бойз", который состоится в среду, 6 ноября.

Интересно, что оба тренера дают прогнозы на ничью.

- У "Шахтера" будет очень сложная игра. "Янг Бойз" достаточно квалифицированная и быстрая команда, а против скоростных соперников "Шахтер" всегда испытывает проблемы. Мой прогноз – ничья. Для донецкой команды это будет очень отличный результат, - сказал Олег Дулуб.

Согласен с Дулубом и Федорчук, который даже назвал точный счет:

"Янг Бойз" – это очень неудобный соперник для "Шахтера". Это молодая, амбициозная команда, хорошо бегущая. Мой прогноз – 1:1", - сказал Федорчук.

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Олег Федорчук Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк) Олег Дулуб
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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