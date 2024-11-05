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Федорчук и Дулуб не верят в победу Шахтера над Янг Бойз. Прогнозы специалистов
Прогнозы на матч от специалистов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Два известных тренера, Олег Дулуб и Валерий Федорчук, дали прогноз на матч 4-го тура основного раунда
Интересно, что оба тренера дают прогнозы на ничью.
- У "Шахтера" будет очень сложная игра. "Янг Бойз" достаточно квалифицированная и быстрая команда, а против скоростных соперников "Шахтер" всегда испытывает проблемы. Мой прогноз – ничья. Для донецкой команды это будет очень отличный результат, - сказал Олег Дулуб.
Согласен с Дулубом и Федорчук, который даже назвал точный счет:
"Янг Бойз" – это очень неудобный соперник для "Шахтера". Это молодая, амбициозная команда, хорошо бегущая. Мой прогноз – 1:1", - сказал Федорчук.
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