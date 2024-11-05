Федорчук и Дулуб не верят в победу Шахтера над Янг Бойз. Прогнозы специалистов

Два известных тренера, Олег Дулуб и Валерий Федорчук, дали прогноз на матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов , в котором "Шахтер" сыграет с "Янг Бойз", который состоится в среду, 6 ноября.

Интересно, что оба тренера дают прогнозы на ничью.

- У "Шахтера" будет очень сложная игра. "Янг Бойз" достаточно квалифицированная и быстрая команда, а против скоростных соперников "Шахтер" всегда испытывает проблемы. Мой прогноз – ничья. Для донецкой команды это будет очень отличный результат, - сказал Олег Дулуб.

Согласен с Дулубом и Федорчук, который даже назвал точный счет: