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Фейеноорд - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Фейеноорд - Зальцбург: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Фейеноорд - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов встретятся серебряные призёры предыдущих розыгрышей своих национальных чемпионатов - нидерландский "Фейеноорд" и австрийский "Зальцбург".

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Поединок состоится в среду, 6-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7.

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