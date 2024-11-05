Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фейеноорд - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Фейеноорд - Зальцбург: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 4-го тура Лиги чемпионов встретятся серебряные призёры предыдущих розыгрышей своих национальных чемпионатов - нидерландский "Фейеноорд" и австрийский "Зальцбург".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок состоится в среду, 6-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7.
Трансляція матчу Феєнорд - ЗальцбургСмотреть трансляцию
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В США начались президентские выборы - известны первые результаты
- "Он хочет втянуть нас в войну". Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского
- Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября
- Megogo бесплатно покажет еврокубковый матч с участием команды украинца
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн