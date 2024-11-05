Фейеноорд - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов встретятся серебряные призёры предыдущих розыгрышей своих национальных чемпионатов - нидерландский "Фейеноорд" и австрийский "Зальцбург".

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Поединок состоится в среду, 6-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Феєнорд - Зальцбург Смотреть трансляцию