Матвиенко повторил "трюк Мюллера". Предматчевая тренировка Шахтера накануне игры с Янг Бойз

В среду, шестого ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" будет принимать "Янг Бойз". Обе команды уже находятся в Гельзенкирхене и усиленно готовятся к игре.

В частности, "Шахтер" после традиционной пресс-конференции провел открытую для СМИ тренировку. В ней принимали участие все игроки, которых Марино Пушич внес в заявку на матч. На тренировке игроки были в хорошем настроении. Николай Матвиенко, в частности, таки повторил "трюк Мюллера", попав мячом в верхнее табло стадиона.

Фото и видео с открытой тренировки "Шахтера" – ниже.

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