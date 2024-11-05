Пушич: Если мы реализуем больше 50% наших моментов, тогда мы точно выиграем у Янг Бойз

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с "Янг Бойз".

– Игра с "Янг Бойз" очень важна, поэтому в случае отсутствия победы будет ли это означать, что "Шахтер" почти потеряет шансы для прохода к следующей стадии?

– Каждая игра важна. И конечно, мы хотим победить в этом матче, ведь в таком случае увеличим свои шансы на достижение главной цели. Всё возможно в новом формате Лиги чемпионов. Как я говорил ранее, поединок с "Янг Бойз" – это игра против очень хорошей команды. И оба клуба нуждаются в очках, поэтому это будет интересное противостояние.

– Мистер, как вы оцениваете моральное и физическое состояние команды перед этим противостоянием? И готовы ли все ключевые игроки к, так сказать, битве?

– Мы находимся в сильной физической и ментальной форме. Об этом я не беспокоюсь. Мы хорошо играли в последних матчах, и команда в достаточно хорошем состоянии, чтобы идти на битву с "Янг Бойз". И, конечно, у нас есть ротация состава: в последних двух-трех поединках на поле выходили почти все футболисты и показали хорошую игру. Итак, мы в хорошей физической форме и тоже сильны ментально, что позволяет нам хорошо чувствовать себя перед этой битвой.

– Какую характеристику можете дать команде "Янг Бойз"? Какие у них сильные или слабые стороны?

– Прежде всего, это постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы, команда, играющая много матчей на таком уровне. Если говорить о клубе в общем, то, конечно, они не просто так попали в Лигу чемпионов. Они играют в вертикальный футбол, очень быстрые футболисты, хорошо организованная команда, оказывающая большое давление на соперника. Посмотрим, кто победит в этом плане. Мы также будем играть в определенном стиле. Потому, как я и говорил, это очень хороший оппонент и это будет интересная игра.

– "Янг Бойз" – первый соперник "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов не из топ-чемпионата. Нет ли какого-либо дополнительного давления на вас из-за того, какого результата ожидает руководство?

– Результаты в других соревнованиях ни о чем мне не говорят, потому что Лига чемпионов является турниром совершенно отличным от других. Это другая мотивация для игроков. "Янг Бойз" три недели назад сменил тренера, состоялось три матча с новым наставником. Команда действительно не случайно попала в Лигу чемпионов – у нее много качественных моментов, ее очень сложно победить. И хотя соперник не так хорошо начал этот турнир, но это ни о чем не говорит. Это сильный оппонент, и нам следует быть на нашем максимальном уровне, чтобы получить положительный результат.

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– В матчах Лиги чемпионов "Шахтер" пока не забивал, хотя в последней игре создано достаточно моментов. Что нужно сделать, чтобы начать забивать и получать результат?

– Ответ очень прост: мы должны создавать много моментов у ворот соперника, чтобы забить один или два гола, и это изменит ситуацию. Это достаточно легко сказать, но гораздо сложнее сделать. Для меня как тренера очень важно, чтобы мы создавали немало моментов и показывали хороший футбол – это сделает меня счастливым. И конечно, реализация должна быть на высоком уровне, если вы хотите пройти дальше в турнире. Однако на самом высоком уровне соревнований, уровне Лиги чемпионов, этого значительно труднее достичь. Конечно, мы будем пытаться создавать как можно больше моментов, например, как это было в матче с "Арсеналом", где у нас были хорошие шансы. Впрочем, забить гол бывает тоже непросто. По-моему, будет очень важным забить именно в этом поединке, чтобы ослабить то давление, которое испытывают игроки. Давайте я скажу так: если мы реализуем больше 50 процентов наших моментов, это будет здорово и тогда мы точно выиграем.

– Вы после матча с "Черноморцем" сказали, что можете сыграть вообще без нападающего. Увидим ли мы завтра какое-нибудь интересное решение, которое нас удивит?

– Возможно, я просто пошутил. Решайте сами, что я имел в виду. Вы увидите все завтра.