Возвращение Хаби Алонсо на Энфилд. Стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Байер

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" на "Энфилде" будет принимать леверкузенский "Байер" Хаби Алонсо.

Болельщики "Ливерпуля" особенно тепло будут встречать своего легендарного футболиста. Алонсо приезжает на некогда родной стадион и это точно будет особенным моментом для испанца.

