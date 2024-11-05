Лига Чемпионов. Общий этап, 4-й тур

Шотландия. "Селтик Парк"

"Селтик" - "РБ Лейпциг", 3:1

Голы: Кюн 35, 45+1, Хатате Рео 72 — Баумгартнер 23

"Селтик" находится на 20-м месте в таблице с 4 очками. В первом туре он дома обыграл словацкий "Слован" (5:1), после чего дважды играл на выезде: проиграл немецкой "Боруссии" (1:7) и сыграл вничью с итальянской "Аталантой" (0:0). "РБ Лейпциг" занимает 31-е место и ещё не имеет очков в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Со свистком начались быстрые атаки и переходы как от немецкой, так и от шотландской команды, обе команды держали темп. Игра на контратаках привела к угловому на пятой минуте для «Селтика», однако он не привел ни к чему опасному. На 12-й минуте быстрый темп двух команд значительно спал, но регулярные атаки одной и другой команды не прекратились: "Селтик" давит, а у "РБ" позиционные атаки сошли на нет.

Тем не менее в начале 20-й минуты "красные быки" взяли инициативу: Кампль от углового флага навесил к ближней штанге. У Картер-Уикерса получилась непроизвольная скидка на Баумгартнера, который головой пробил в противоход Шмейхелю. Гол изменил ситуацию на поле, и игра на несколько минут переместилась на половину поля "зелено-белых". Кюн справа сместился к центру и с семнадцати метров закрутил мяч в дальнюю штангу, от которого он отлетел в сетку.

После гола команды из Шотландии "РБ Лейпциг" пытался вырваться вперед. После нескольких контратак мяч так и не влетел в сетку ворот хозяев поля. Под конец первого тайма вратарь немецкой команды отдал пас ближайшим защитникам, и оборонительная линия "красных быков" подверглась прессингу со стороны "кельтов". Хатате слева через Тейлора прострелил к воротам, где Кюн в касание точно пробил по мячу. Дубль у бывшего воспитанника "Лейпцига".

Второй тайм начался с исправления ошибок, которые команды допустили в первом. Контратаки плавно переходили из одной части поля в другую, острые моменты возникали как у "Селтика", так и у "Лейпцига". Шешко справа с двадцати трёх метров пробил в дальний угол, но Шмейхель в красивом прыжке отбил мяч в сторону.

"Лейпциг" пытался переломить ход игры несколькими контратаками, однако у "кельтов" были свои планы на это. Кюн справа отдал пас на Джонстона, который прострелил к воротам. Вратарь немецкой команды в падении отбил мяч на японского полузащитника Хатате, который воспользовался моментом и увеличил преимущество шотландцев в счете.

После третьего забитого мяча "быки" перешли к защите собственных ворот и забыли об атаках на ворота Шмейхеля. Тем временем "Селтик" вошел в кураж, создавая несколько опасных моментов и прессингуя гостей у их ворот. Фурухаси прошел слева и прострелил в центр на Маэду, но на перехвате в подкате сыграл Гертрейда. Неудачный подкат привел к необходимости медицинской помощи, и Гертрейда не смог вернуться на поле, поэтому "РБ Лейпциг" завершал заключительные минуты матча в меньшинстве. "Селтик" держал мяч на своей половине поля. У немцев в конце встречи уже не осталось сил для активного прессинга на чужой половине поля. Так и завершилась игра четвертого тура Лиги чемпионов — победа хозяев 3:1.

"Селтик": Шмейхель Каспер, Джонстон Алистер, Картер-Викерс Кэмерон, Трасти Остон, Тэйлор Грэг(Алекс Валье), Энгельс Арне (Паулу Бернарду), Макгрегор Каллум, Хатате Рео, Кюн Николас, Маэда Дайдзэн, Фурухаси Кёго (Адам Айда).

"РБ Лейпциг": Гулачи Петер, Гертрейда Лютсхарел, Орбан Вилли, Битшиабу Эль-Шадай, Хенрихс Бенджамин, Нуса Антонио (Эльиф Элмас), Айдара Амаду (Николас Зайвальд), Кампль Кевин, Баумгартнер Кристоф (Форсан Эудраого), Шешко Беньямин (Юссуф Поульсенe), Опенда Лои (Андре Силва).

Предупреждение: Шешко 61.