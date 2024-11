Болельщики Реала продемонстрировали солидарность с пострадавшими в результате наводнения в Валенсии

Болельщики мадридского "Реала" продемонстрировали солидарность с пострадавшими в результате наводнения в регионе Валенсия, вызванного штормом "Дана".

Фанаты "Реала" вывесили баннер с текстом "Мы все вместе с Валенсией" на одной из трибун "Сантьяго Бернабеу" во время матча Лиги чемпионов против "Милана". Также болельщики "сливочных" развернули на стадионе огромный флаг Валенсии.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах. Обе команды вышли на поле в футболках с надписями солидарности с теми, кто пострадал от ужасной катастрофы.

