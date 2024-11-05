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Болельщики Реала продемонстрировали солидарность с пострадавшими в результате наводнения в Валенсии

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Красивый жест от фанов мадридского клуба

Болельщики Реала продемонстрировали солидарность с пострадавшими в результате наводнения в Валенсии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

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Болельщики мадридского "Реала" продемонстрировали солидарность с пострадавшими в результате наводнения в регионе Валенсия, вызванного штормом "Дана".

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Фанаты "Реала" вывесили баннер с текстом "Мы все вместе с Валенсией" на одной из трибун "Сантьяго Бернабеу" во время матча Лиги чемпионов против "Милана". Также болельщики "сливочных" развернули на стадионе огромный флаг Валенсии.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах. Обе команды вышли на поле в футболках с надписями солидарности с теми, кто пострадал от ужасной катастрофы.

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Также напомним, что ранее Ла Лига согласовала перенос матча "Валенсия" - "Реал Мадрид".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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