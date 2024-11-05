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Болельщики Реала продемонстрировали солидарность с пострадавшими в результате наводнения в Валенсии
Красивый жест от фанов мадридского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Болельщики мадридского "Реала" продемонстрировали солидарность с пострадавшими в результате наводнения в регионе Валенсия, вызванного штормом "Дана".
Фанаты "Реала" вывесили баннер с текстом "Мы все вместе с Валенсией" на одной из трибун "Сантьяго Бернабеу" во время матча Лиги чемпионов против "Милана". Также болельщики "сливочных" развернули на стадионе огромный флаг Валенсии.
Матч начался с минуты молчания в память о жертвах. Обе команды вышли на поле в футболках с надписями солидарности с теми, кто пострадал от ужасной катастрофы.
Real Madrid and AC Milan wearing shirts with messages of solidarity in Spanish and Italian to those affected by the floods in Valencia saying "We're all Valencia" ahead of their Champions League match ????— ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2024
Real Madrid fans displayed a large Valencia flag as both teams gathered at… pic.twitter.com/ujdoO1dwwo
Real Madrid fans: “We are all Valencia”. ????✨ pic.twitter.com/x5V22q1dbA— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024
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Также напомним, что ранее Ла Лига согласовала перенос матча "Валенсия" - "Реал Мадрид".
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