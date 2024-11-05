ЛЧ. Боруссия Дортмунд - Штурм 1:0. Тотальная доминация, практически нулевая конвертация

Встреча финалиста прошлогодней кампании главного еврокубка и действующего чемпиона/лидера австрийской Бундеслиги. С одной стороны. С другой - команды из середины таблицы нового формата ЛЧ и тотального аутсайдера.

"Шмели", абсолютно без раскачки, на правах хозяина, буквально с первых минут поединка на "Сигнал Идуна Парк" начали зажимать гостей. В ход шло абсолютно все. И под "все" мы подразумеваем все! Целая россыпь угловых, штрафных, разнообразная комбинационная игра, верховые забросы и даже удары из-за пределов штрафной площади. Однако, мяч банально не хотел лезть в ворота команды Кристиана Ильцера.

Самыми активными в составе "Боруссии" однозначно были Забитцер и Байер. Оба носились по полю, и по сути они и были в эпицентре самых опасных моментов. В начале первого тайма мощно пристреливался австрийский хавбек, немец был первым на добивании. Однако, в этом эпизоде, как и большинстве других, на высоте был страж ворот "Штурма" - голландец Схерпен. А ближе к перерыву убийственная возможность уже была у Максимильяна - откровенно затянул с решением 22-летний нападающий.

Дортмундцы, однозначно, доминировали в домашних стенах, полностью переигрывая своих визави в аспекте остроты. Впрочем, нередко хозяев подводила не только реализация, но и банальная жадность отдельных исполнителей. Как-никак, каждый хотел проявить себя против заведомо более слабого оппонента.

В свою очередь, "Штурму", закономерно, в течение всего игрового времени отводилась роль наблюдателя. Иногда удавалось выбежать в немногочисленные контры, однако - ничего особенного. В первой половине поединка запомнился разве что удар грузинского капитана гостей Китеишвили после одной из вылазок, мяч после удара которого без проблем точно в руки поймал Майер.

В итоге, тотальное статистическое преимущество "Боруссии" перетекло и во второй тайм. Удар Гирасси пришелся прямо в голкипера, а на добивании неточно сыграл все тот же Забитцер.

Должны признать, ошиблись. До этого, у "шмелей" шли в бой еще не все методы. Вот после пушки Шлоттербека, здесь уже можно с уверенностью констатировать - все. Немцы плели кружева вокруг штрафной зоны "Штурма" и всячески пытались подобрать этот заветный ключик. Однако, гости выглядели очень монолитно в оборонительных действиях.

В конце концов, это невероятной силы давление на ворота "Штурма" ну не могло пройти бесследно. Ну никак! Это было бы абсолютно несправедливо, и не вытекало из общего сценария и логики противостояния. Размочить счет в концовке основного времени удалось вышедшему на замену Малену. За ошибочные решения в прошлом ассистом исправился вышеупомянутый гвинеец Гирасси.

Интересно как все-таки удалось забить? Примечательно, что довольно банально. Конвертировать качественное преимущество в количественное позволила прямолинейная вертикальная такая. Иногда, максимально простой подход - тот самый.

"Штурм" терпел-терпел, но не дотерпел... Имеем, хоть и в определенном смысле выстраданную, но третью победу "Боруссии" в этом розыгрыше Лиги чемпионов. А у команды австрийского специалиста Кристиана Ильцера все тот же приславутый "ноль" в графе зачетных баллов. Все же, только одного характера на таком уровне мало. Катастрофически мало.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

4-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 5-е ноября

Германия, Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Дортмунд - "Штурм" 1:0

Гол: Мален 86

"Боруссия" Дортмунд: Майер, Бенсебаини, Шлоттербек, Нмеча, Джан, Гросс, Забитцер (Мален 67), Гиттенс (Кэмпбелл 77), Гирасси, Брандт, Байер (Азхил 89).

Запасные: Лотка, Острзински, Кабар, Мане, Майзер, Азхил, Кэмпбелл, Мален.

Главный тренер: Нури Шахин.

"Штурм": Схерпен, Джонстон (Гейрхофер 60), Аиву, Газибегович, Лавале, Ялкуе, Чуквуани, Китеишвили (Хорват 90), Бирет (Ярдимчи 75), Джатта, Вик.

Запасные: Худяков, Бигнетти, Ходл, Лопп, Карич, Гейрхофер, Малич, Хорват, Гирлендер, Звонарек, Ярдимчи, Гргич.

Главный тренер: Кристиан Ильцер (желтая карточка -- 45).

Предупреждения: Мален 75.

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).