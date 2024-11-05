Жирона отметилась уникальным антидостижением в истории Лиги чемпионов

В выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов между "ПСВ" и "Жироной", который закончился победой хозяев с разгромным счетом 4:0, испанская команда отметилась уникальным антидостижением в истории Лиги чемпионов.

В этом сезоне "Жирона" уже забила четыре автогола только в четырех играх Лиги чемпионов, что является наибольшим количеством забитых голов в собственные ворота одной командой в отдельном сезоне за всю историю соревнований.

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Добавим, что "Жирона" пока одержала лишь одну победу в Лиге чемпионов. Напомним, что для испанской команды это первое участие в самом престижном еврокубковом турнире.