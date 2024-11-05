  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Жирона отметилась уникальным антидостижением в истории Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона отметилась уникальным антидостижением в истории Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Команде Цыганкова совершенно не везет в новом для них турнире

Жирона отметилась уникальным антидостижением в истории Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов между "ПСВ" и "Жироной", который закончился победой хозяев с разгромным счетом 4:0, испанская команда отметилась уникальным антидостижением в истории Лиги чемпионов.

Читайте такжеЛЧ. ПСВ - Жирона 4:0. Ошибки каталонцев в обороне и удаление принесло фермерам первую победу в еврокубке

В этом сезоне "Жирона" уже забила четыре автогола только в четырех играх Лиги чемпионов, что является наибольшим количеством забитых голов в собственные ворота одной командой в отдельном сезоне за всю историю соревнований.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Жирона" пока одержала лишь одну победу в Лиге чемпионов. Напомним, что для испанской команды это первое участие в самом престижном еврокубковом турнире.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Янг Бойз. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
yellow-arrow
Реал потерпел поражение в ЛЧ от Милана, но был ли Лунин худшим игроком команды? Известны оценки украинца за матч
yellow-arrow
ЛЧ. Реал Мадрид — Милан 1:3. Сливочные официально в кризисе
Лига чемпионов Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости