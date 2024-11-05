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"На данный момент он не в форме". Артета объяснил отсутствие одного из лидеров команды в заявке на игру ЛЧ
Ключевой игрок команды не полетел с командой в Италию
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета перед матчем Лиги чемпионов против "Интера" объяснил отсутствие одного из лидеров команды в заявке команды и дал обновление относительно возвращения капитана "канониров".
"К сожалению, Деклан Райс получил повреждение в матче против "Ньюкасла". Он смог доиграть матч, но в последние несколько дней чувствовал себя не очень хорошо. Мы оценим его состояние в четверг и увидим, будет ли он готов к дерби с "Челси". Это был ушиб ноги. На данный момент он не в форме, поэтому не поехал с нами на игру в Лиге чемпионов против "Интера".
Как стало известно ранее, Мартин Эдегор вернулся к тренировкам с командой перед матчем с "Интером" и прибыл вместе с командой в Милан.
"Здорово, что Мартин снова с командой. Сегодня он впервые тренировался с нами. Мартин вернулся немного раньше, чем ожидалось. Это хорошо, что он здесь, и мы решим, сыграет ли он завтра", — добавил Артета.
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Напомним, что матч "Интер" - "Арсенал" начнется завтра, 6 ноября в 22:00, на сайте вы можете следить за текстовой трансляцией матча от UA-Футбол.
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