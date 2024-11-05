ЛЧ. Ливерпуль – Байер 4:0. Хаби, ничего личного, просто бизнес

Возвращение Хаби Алонсо на "Энфилд" в любом случае было главным событием вечера. Наставник "Байера" перед выходом на поле коснулся легендарной таблички This is Anfield, особенный и теплый момент. Все ждали великолепное противостояние системных команд, которые знают, как прессинговать, как бороться и как атаковать, ну и об обороне также не забываем. Насколько ожидания были оправданы? Зависит от того, сколько забитых голов вы ожидали увидеть.

В стартовых составах обеих команд мы не увидели особых сюрпризов, разве что выход Гакпо, а не Дарвина Нуньеса у "Ливерпуля" мог вызвать определенное удивление, но не более того. Сама игра проходила с периодическим перехватом инициативы от обеих команд. Старт был однозначно за мерсисайдцами, которые сильно зажали оборонительную линию леверкузенцев к собственным воротам, но из-за того, что пространство было достаточно ограниченным, острых моментов они создали мало.

Впоследствии перехватили инициативу игроки немецкого клуба. Самыми активными игроками в атаке были Вирц, который отдавал тонкие передачи, Бонифейс, который был адресатом этих передач, а также Фримпонґ, который неоднократно сбивал соперника своими умелыми и своевременными забеганиями в штрафную площадку. Одно из таких забеганий привело к голу, когда Жереми на пространстве залетел в штрафную и пробил в дальний угол ворот, но перед этим он помог себе рукой, что сразу заметили арбитры.

В целом команда Алонсо неплохо ограничивала атакующий потенциал хозяев поля благодаря прессингу и перекрытию пространства. Салах за весь тайм лишь однажды получил достаточно пространства для маневра, после чего сразу последовал удар, но точно в Лукаша Градецки. Такой, равный поединок на три результата мы наблюдали в первой половине встречи. И все же без голов.

Старт второго тайма снова был за мерсисайдцами, но на этот раз они смогли свое преимущество воплотить в забитый гол. Казалось, что снова ограниченное пространство перед ними, но хватило просто гениального видения от Кертиса Джонса, который тонкой передачей обрезал всю линию обороны "Байера" и вывел Луиса Диаса на свидание с вратарем, тот красиво перебросил Градецки и вывел свою команду вперед.

Не успела команда Алонсо показать хоть какую-то реакцию на пропущенный гол, как пропустила во второй раз. Быстрая атака, много пространства оставили леверкузенцы позади. Удачно этим воспользовались хозяева поля, подача от Салаха на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Гакпо переправил круглого в сетку ворот. 2:0.

Даже после этого гости не смогли найти каких-то аргументов, их попытки выйти в атаку были достаточно слабыми, а "Ливерпуль", умело ограничивал им пространство. Поэтому вместо какого-то гола, который вернул бы в матч интригу, мы увидели третий гол от мерсисайдцев и дубль от Луиса Диаса. Простая атака с передачей с фланга от Салаха на дальний угол ворот, там Диас остановил мяч одним касанием, а вторым пробил в дальний угол. Все слишком легко. 3:0.

Настоящая декласация команды Алонсо на некогда родном для испанца стадионе. Да, после этого "Байер" полетел в атаку, даже несколько раз побеспокоил Келлехера, в частности остро пробивали Патрик Шик и Флориан Вирц, но было слишком поздно. Более того, после одной затяжной атаки хозяева перехватили мяч и оформили голевую контратаку, по итогам которой после удара от Дарвина Нуньеса круглый прилетел к Диасу и тот не отказал себе в удовольствии оформить хет-трик. Последний гвоздь забит, победа не поддается сомнению.

"Ливерпуль" выходит на первую строчку и имеет максимальные 12 очков после 4 туров. Догнать их может только "Астон Вилла", которая проведет свой матч завтра. А "Байер" пока опускается на 11-ю строчку, имея в активе те же 7 очков, что и перед этим матчем.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 4-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

"Ливерпуль" — "Байер" 4:0

Голы: Диас (61, 83, 90+2), Гакпо (65)

"Ливерпуль": Келлехер — Александер-Арнолд (Брэдли, 81), Конате (Куанса, 88), ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 81) — Джонс (Собослай, 74), Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Гакпо (Нуньес, 80), Диас

"Байер": Градецки — Фримпонг, Тапсоба, Та, Инкапье, Гримальдо (Телла, 81) — Паласиос (Хофманн, 73), Джака — Вирц, Бонифейс (Шик, 81), Гарсия (Андрих, 73)

Предупреждения: Гарсия (26), Градецки (60)