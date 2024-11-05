ЛЧ. Спортинг - Манчестер Сити 4:1. Аморим оформляет для Гвардиолы третье поражение подряд

Лига чемпионов. 4 тур

05.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе, Лиссабон

Главный арбитр: Д. Зиберт (Германия)

"Спортинг" - "Манчестер Сити“ 4:1

"Спортинг": Израэл, Куэнда (Куарежма 85), Дебаст, Диоманде, Рейс (Сен-Жюст 75), Араухо (Катамо 75), Гьюлманн, Морита (Браганса 75), Гонсалвеш, Тринкао (Гардер 88), Дьокереш

"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Симпсон-Пьюси, Аканджи, Гвардиол, Ковачич (Де Брюйне 85), Силва (Гюндоган 77), Савиньо (Доку 77), Фоден, Нунес, Холанд

Предупреждения: Гонсалвеш 56, Араухо 73, Юльманн 88 - Ковачич 45+1, Савиньо 73, Нунес 79

Нереализованный пенальти: Холанд 69 (перекладина)

Голы: Дьокереш 38, 49, 81(пен), Араухо 46 - Фоден 4

После 2-х неожиданных поражений "Манчестер Сити" подряд Пеп Гвардиола сегодня хотел вернуться на победный путь. И первые минуты матча со "Спортингом", казалось, это и продемонстрировали. Уже на 4-й минуте Фоден обокрал Мориту и открыл счет. Быстрый мяч заставил болельщиков волноваться за интригу в матче.

Сразу же "Спортинг" мог сравнивать. Дьокереш выбежал один на один с Эдерсоном, однако переиграть опытного кипера не сумел. В дальнейшем "Сити" играло первым номером. Англичане полностью прижали соперника к воротам.

Неудивительно, что в это время возникло несколько неплохих моментов от гостей. Прежде всего речь идет об ударах Холанда, которые засейвил Израэль. 2 неплохих выстрела норвежца остались нереализованными.

С середины тайма команда Гвардиолы немного сбавила обороты. Все же, играть в таком ритме долгое время очень трудно. Несмотря на это, было ощущение, что игра полностью под контролем англичан. Однако, оказалось по-другому.

На 38-й минуте Дьокереш воспользовался ошибками "Сити" в обороне, получил много свободного пространства, пробрался к воротам Эдерсона и точно пробил мимо него в левый нижний угол. 1:1 после первого тайма.

После перерыва у "горожан" все пошло наперекосяк. Полностью все. Уже через 23 секунды после свистка арбитра о возобновлении игры, "Спортинг" вышел вперед в счете. Гонсалвеш великолепным разрезным пасом вывел Араухо на ударную позицию, и тот с близкого расстояния пробил низом мимо Эдерсона. Гости даже не успели во втором тайме коснуться мяча.

На этом неприятности для англичан не завершились. Через минуту Гвардиол "привез" пенальти. Кто же его мог реализовывать, как не Дьокереш? Так и случилось. Нападающий переиграл Эдерсона и сделал счет уже 3:1.

Откровенная пощечина для "Манчестер Сити". Конечно, после этого команда понеслась вперед. Однако чего-то интересного создавать не получалось. На 69-й минуте возник шанс сократить отставание с помощью пенальти. Все из-за игры рукой Диоманде. Но Холанд вколотил в перекладину... Выражение лица Гвардиолы в этот момент было показательным.

Чтобы не пытался создать "Манчестер Сити", забил снова "Спортинг". Оборона гостей не выдерживала сегодня никакой критики. Нунесу пришлось фолить против соперника, и это снова 11-метровый. Неугомонный Дьокереш снова не промахнулся - 4:1. Просто невероятное выступление Виктора - хет-трик! Это 23-й гол для нападающего в 17-ти матчах сезона.

Также еще стоит упомянуть о возвращении после травмы Де Брюйне. Не знаем, должен ли он сегодня выходить на поле, но счет наверняка заставил это сделать. Вот только на игру это уже никак не повлияло.

Болельщики "Спортинга" прощались с Рубеном Аморимом, который скоро отправится в "Манчестер Юнайтед", огромным красивым баннером. Вскоре у него будет последний матч во главе португальской команды. После ухода Аморима начнется новая страница "Спортинга". Трудно сказать какой она будет, но эта команда - звери.

"Манчестер Сити" проигрывает в третьем поединке подряд. Сегодняшний разгром лишь подтвердил, что у команды Гвардиолы есть проблемы.