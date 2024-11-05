Лига Чемпионов, 4-й тур

Болонья, Ренато Далль-Ара

Болонья - Монако 0:1

Гол: Керер 86

"Болонья" была близка к тому, чтобы свой второй домашний матч кряду в Лиге Чемпионов закончил с нулями на табло. Чтобы вслед за "Шахтером" поделить очки на "Ренато Даль-Ара" и с "Монако". Но гол Тило Керера с углового в заключительные минуты лишил "россоблу" еще одного пункта, в свою очередь принеся "Монако" уже 3-ю победу в 4-х стартовых турах.

Низкая результативность в этом поединке читалась задолго до стартового свистка. "Болонья" два последних тура Серии А выигрывала всухую (1:0, 2:0), а их 7-й в топ-5 лигах показатель по владению намекал, что подопечные Итальяно прекрасно защищаются с мячом в ногах. "Монако" же с их атлетизмом и прессингом имеет лучшую защиту Лиги 1, которую мало кому удалось пробить.

Вторым фактором, который сыграл сегодняшним вечером даже большую роль, была убогая реализация обоих команд. Видя, как Фаббиан в начале второго тайма проигнорировал Ндойе, и вместо паса вдоль ворот пробил с острого угла, сразу понятно, как "Болонья" с 3.5 xG в 3-х стартовых турах ни разу не забила. По другую сторону баррикад традиционно сыграл Эмболо в первом тайме, когда выбежал на вратаря и завис на несколько мгновений перед воротами, и был обокраден (к счастью, офсайд уберег швейцарца от позора).

Винченцо Итальяно в своей стартовом плане удивил сразу двумя решениями. Во-первых, глубинный плеймейкер Моро рядом с опытным Фройлером в опорной, – это явный намек на попытку контроля мяча. Получив 40 на 60 в первой половине, на вторую вышел работяга Побега. Таким образом Итальяно признал поражение. Второе решение было скорее в плюс – это Илинг-Джуниор вместо одного из лидеров Орсолини. Арендованный у "Юве" вингер был одним из немногих в своей команде, кто смог вписаться в навязанный соперником агрессивный и атлетичный футбол. И разогнал несколько опасных контратак своими проходами правым флангом, в том числе и с эпизодом с отмененным голом Кастро. Еще один полумомент создал второй вингер Ндойе для Фаббиана проходом левым краем.

Был свой отмененный мяч до перерыва и у "Монако" – с корнера Синго выпрыгнул выше Скорупски, но кипера спас от позора небольшой толчок соперника. Но это был далеко не единственный шанс "монегасков" в первом тайме.

Еще на 15-й Эмболо после изящной комбинации в центре поля, где опорную соперника издевательски разносили Аклиуш, Бег-Сегир и Головин. Эмболо развернулся как Бергкамп, но пробил как Эмболо и попал в штангу. Головин опасно бил со штрафного, Аклиуш разобрался с защитником в штрафной, но пробить кипера к конце тайма не смог.

Во втором тайме Итальяно за счет коррективов привел в порядок опорную зону, а также "россоблу" наконец удалось прибрать мяч к своим ногам. Откровенно закрытому поединке стало недоставать ярких эпизодов, потому что никто не рисковал и никто не ошибался. Но в самой концовке "Монако" за счет заготовки с корнера все же достиг того, на что заслуживал еще до перерыва. 0:1.

Болонья: Скорупски – Миранда (Одгор, 90+2), Лукуми, Бекема, Пош – Моро (Побега, 46), Фройлер – Ндойе, Фаббиан (Фергюсон, 81), Илинг-Джуниор (Орсолини, 68) – Кастро (Даллинга, 68)

Монако: Маецки – Мависса (Кайо Энрике, 78), Керер, Синго, Вандерсон – Магасса, Камара (Матазо, 78) – Головин, Бен-Сегир (Минамино, 71), Аклиуш – Эмболо