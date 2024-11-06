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ЛЧ. Реал Мадрид — Милан 1:3. Сливочные официально в кризисе

Лига Чемпионов

Выдающаяся победа для Россонери

ЛЧ. Реал Мадрид — Милан 1:3. Сливочные официально в кризисе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" после 0:4 с "Барселоной" даже близко не собрался и логично проиграл дома "Милану".

Россонери идут лишь 7-ми в Серии А, но какая разница? Это другой турнир. На "Бернабеу" они были острее, показали настрой, единство, которым у Мадрида и не пахло.

Счет открыл уже на 12-й минуте центрбек "Милана" Тшау после углового — ему даже прыгать не пришлось.

В ответ Винисиус быстро заработал пенальти и сам его реализовал — подумалось даже, что сейчас Мадрид включится по-настоящему, но на деле это действие стало единственным толковым от Вини сегодня.

"Милан" меньше владел мячом, но направлял игру в нужное себе русло. Ближе к перерыву у "Реала" мог забить Мбаппе, но привычно смазал. Россонери же после пристрелки Рейндерса забили еще — Чуамени всех обрезал, Лунин потащил удар Леау, но добивание Мораты не мог. Ау, где была защита?!

Кажется, в перерыве Анчелотти спрашивал у команды то же самое. На второй тайм Феде и Чуамени даже не вышли, но ничуть не помогло. Снова "Милан" был острее, и в игре "Реал" какое-то время держали сэйвы Лунина, выдавшего классный матч, и нерасторопность Леау в контратаках. Сам Мадрид не мог придумать ничего. Мбаппе еще раз пробил мимо, а Джуд и Вини вообще исчезли куда-то.

По такой игре Леау наконец проявил себя: прошел флангом и отдал четко на гол Рейндерсу. Это уже был финиш.

Справедливая, красивая победа Россонери, которые последний раз побеждали "Реал" аж в 2009 году, когда еще доигрывали Индзаги, Зеедорф, Гаттузо, Неста. То был закат великой эпохи — намного больше нынешней, хотя и этот состав "Милана" нравится все больше.

В таблице ЛЧ у команды Паулу Фонсеки, как и у "Реала", теперь 6 очков. Для итальянцев это неплохой результат, для "Сливочных" - ужасный.

4-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Милан" - 1:3

Голы: Винисиус, 23 (с пенальти) — Тшау, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 74) — Вальверде (Браим Диас, 46), Чуамени (Камавинга, 46), Модрич (Себальос, 63), Беллингем (Родриго, 74) — Мбаппе, Винисиус

"Милан": Меньян — Эмерсон Ройал (Калабрия, 90+2), Тшау, Томори, Тео Эрнандес — Муса (Павлович, 90+2), Фофана, Рейндерс — Пулишич (Лофтус-Чик, 70), Мората (Абрахам, 70), Рафаэл Леау (Окафор, 78)

Предупреждения: Камавинга, 58, Васкес, 68, Милитао, 68. Винисиус, 71 — Мората, 21, Фофана, 85

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1 голосов
Комментарии
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 00:38
Да уж... счёт 1-5 смотрелся бы красивее...
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Комментарии 22
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 00:38
Да уж... счёт 1-5 смотрелся бы красивее...
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0
oda1979 (Запорожье)
06.11.2024 в 00:27
Правого фланга нэма от слова совсем. Мбаппа как обычно подтвердил свой уровень французской лиги. Джуд вообще разучился играть. Забивать некому. Нахрена отдали единственного напа в межсезонье непонятно.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.11.2024 в 00:25
В анонсе я прогнозировал ничью и сказал - ничья - это комплимент Реалу. ...Как видим, почти не ошибся. Фанаты Реала, после многочисленных последних позоров, любят анонировать себе моСК напоминаниями - "А у нас 15 трофеев"... Так вот... И сегодня и в матче с Лиллем все могли видеть настоящий Реал. Где помощи арбитров нет и победу нужно добывать самим. И, если оглянуться на вот эти "15", то вспоминаем...Май 1998 года, Финал РМ-Ювентус 1-0, победный гол Миятовича из метрового офсайда. Финал 2014 года в Лиссабоне: гол Рамоса в компенсированное время с фолом (счет стал 1-1, и далее в дп. вр Реал разбежался). 2016 год, арбитр Клатенбург в упор не видит гол Рамоса из двухметрового офсайда. Также помним голы Роналду из офсайдов с судейством Кашшаи и Чакыра, помним, как в киевском финале 2018 года Рамос сломал Салаха и нанес травму - сотрясение мозга, вратарю Ливерпуля... В прошлом розыгрыше, арбитры отменили чистый гол Лейпцига и в ответном матче позволили Винисиусу избивать соперника, не удалили бразильца, а также есть вопросы по отмененному голу Баварии в конце ответного матча... И к этому обязательно нужно сказать про первые пять трофеев Реала в 1950-1955 годах...Когда арбитры добавляли к концу матча столько времени, сколько было нужно, чтоб Реал отыгрался. А пенальти для Реала придумывали за фол вне штрафной соперника на расстоянии три метра.... Вот и разглагольствуйте, фанаты Реала, про свои фальшивые "15" ... Сегодня вы увидели, чего стОит ваш Реал, когда арбитр не помогает Реалу. Хотя... пенальти, конечно, левейший...Там ситуация такая: не игрок Милана нашел ноги соперника, а именно Винисиус нашел ноги защитника Милана. По такому принципу, можно во время углового или стандарта, пробегать мимо соперника, уткнуться в его ноги и вуаля...Penalty a favor del Real Madri ....
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 00:32
Да, судья сегодня отсудил чётко, ни малейшего шанса среалу не дал на гнилые пенальти. Тоже самое было и с Лилем. Там, где судьи судят справедливо, честно и объективно, среал СОСЁТ.
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 00:23
Отсутствие Карвахаля сказывается конечно, Милан весь матч рвал правый фланг среалишки. Ну, а Луня молодец, вины его в пропущенных мячах нет и ещё два раза спас среальцев. Таки Анастасия хорошей пиз@ы ему дала. ))
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.11.2024 в 00:18
Дуже грамотно зіграв Мілан. На відміну від захисту Реала.Шкода Луніна, відіграв класно.
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 00:15
Среалишка должен был проигрывать с ещё б0льшим счётом, Леао простил.
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 00:10
Ой, а шо случилось, а кто всрався?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 00:10
это чёрно-белым ещё повезло, что леау протупил с выходом
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 00:16
2 раза протупил
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 00:07
пеликан проглотил очередную рыбу
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MAGA KING
06.11.2024 в 00:08
Зато золотую карточку получил.))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 00:09
banan d'or))
 
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MAGA KING
06.11.2024 в 00:06
Молодцы Милан!!! Конечно у нас сейчас поважнее дела, чем футбол, но не поздравить барселонцев с победой, это преступление
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 00:12
Ты, как всегда прав Трамп, за победу!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 00:15
он - не трамп, а мажа кинж))
 
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Spokoyno (Київ)
06.11.2024 в 00:05
З перемогою Мілан Диво на яке трошечки розраховував СТАЛОСЯ! Так ще половина матчів, утім РЕАЛьно хтось заробить додаткові дві гри Хоч Пеп ще більш ганебно програв!
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Перевзутий
06.11.2024 в 00:04
Браво, Милан.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.11.2024 в 00:03
Лунін не винен
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2
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2024 в 00:03
sticker
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2
0
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MAGA KING
06.11.2024 в 00:06
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3
0
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 00:25
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