ЛЧ. Реал Мадрид — Милан 1:3. Сливочные официально в кризисе

"Реал" после 0:4 с "Барселоной" даже близко не собрался и логично проиграл дома "Милану".

Россонери идут лишь 7-ми в Серии А, но какая разница? Это другой турнир. На "Бернабеу" они были острее, показали настрой, единство, которым у Мадрида и не пахло.

Счет открыл уже на 12-й минуте центрбек "Милана" Тшау после углового — ему даже прыгать не пришлось.

В ответ Винисиус быстро заработал пенальти и сам его реализовал — подумалось даже, что сейчас Мадрид включится по-настоящему, но на деле это действие стало единственным толковым от Вини сегодня.

2 - Real Madrid have conceded 2+ first-half goals in consecutive Champions League home games for the first time since a run of three between 2018 and 2019 (CSKA Moscow, Ajax and Brugge). Confidence. pic.twitter.com/4KZb19mSoA

"Милан" меньше владел мячом, но направлял игру в нужное себе русло. Ближе к перерыву у "Реала" мог забить Мбаппе, но привычно смазал. Россонери же после пристрелки Рейндерса забили еще — Чуамени всех обрезал, Лунин потащил удар Леау, но добивание Мораты не мог. Ау, где была защита?!

Кажется, в перерыве Анчелотти спрашивал у команды то же самое. На второй тайм Феде и Чуамени даже не вышли, но ничуть не помогло. Снова "Милан" был острее, и в игре "Реал" какое-то время держали сэйвы Лунина, выдавшего классный матч, и нерасторопность Леау в контратаках. Сам Мадрид не мог придумать ничего. Мбаппе еще раз пробил мимо, а Джуд и Вини вообще исчезли куда-то.

По такой игре Леау наконец проявил себя: прошел флангом и отдал четко на гол Рейндерсу. Это уже был финиш.

7 - Álvaro Morata has scored 7 goals in 13 games against Real Madrid in all competitions, his favourite opponent in his entire career. Besides, he has scored more goals against Los Blancos than any other Spanish player in the history of the Champions League (3). Nightmare. pic.twitter.com/awxjbG2RFx